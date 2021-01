Heiko Maas privítal obnovenie rozhovorov medzi Tureckom a Gréckom

Istanbul/Berlín 18. januára (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas v pondelok v Ankare privítal obnovenie rozhovorov medzi Tureckom a Gréckom a obe strany vyzval, aby sa usilovali o udržateľné a praktické riešenia. Informovala o tom agentúra DPA.



Turecko a Grécko sa minulý týždeň dohodli, že v súvislosti s riešením dlhoročného sporu týkajúceho sa námorných hraníc v Stredozemnom mori sa ich predstavitelia stretnú 25. januára v Istanbule.



Budú to prvé rozhovory týchto dvoch členských krajín NATO o tejto záležitosti od roku 2016, približuje DPA.



Maas, ktorý v pondelok navštívil Ankaru, obnovenie rozhovorov označil za "dobré znamenie" v súvislosti so stabilitou celého regiónu. Na spoločnej tlačovej konferencii s tureckým ministrom zahraničných vecí Mevlütom Čavušoglom povedal, že vyjadrením súhlasu s rozhovormi obe krajiny "otvorili okno k diplomatickému riešeniu".



Čavušoglu povedal, že dialóg, ktorý Turecko začalo s EÚ a Gréckom, "nemá nič spoločné" so sankciami. Ankara sa podľa jeho vyjadrení takýchto opatrení "nebojí".



Maas obe strany vyzval, aby sa snažili dosiahnuť udržateľné a praktické riešenia.



Turecko a Grécko majú medzi sebou dlhodobý spor v súvislosti s ložiskami zemného plynu a námorných hraníc, pripomína DPA. Obe krajiny si robia nároky na zdroje nerastných surovín vo východnej časti Stredozemného mora.



Napätie medzi Tureckom na jednej strane a Gréckom a Cyprom na strane druhej eskalovalo vlani v lete, keď Ankara - spolu s vojenskými plavidlami - vyslala ku gréckemu ostrovu Kastelorizo prieskumné plavidlo Oruč Reis. V dôsledku toho boli turecké a grécke ozbrojené sily uvedené do stavu vysokej pohotovosti.



Európska únia sa v decembri dohodla, že rozšíri sankcie voči Turecku v súvislosti s konaním tejto krajiny vo východnom Stredomorí.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan 12. januára vyhlásil, že chce zlepšiť vzťahy medzi Tureckom a Európskou úniou a verí, že rovnaký postoj zaujme aj 27 členských krajín EÚ.