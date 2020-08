Heiko Maas vyzdvihol pokrok v riešení konfliktu na Ukrajine

Kyjev 25. augusta (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas ocenil v pondelok "významný pokrok", ku ktorému podľa jeho slov došlo pri riešení vojenského konfliktu na východe Ukrajiny. Vyjadril sa tak na tlačovej konferencii po tom, ako sa v Kyjeve stretol so svojím ukrajinským rezortným kolegom Dmytrom Kulebom, informovala agentúra AFP.



Maas v súvislosti s konfliktom vyzdvihol súčasné prímerie, ktoré už trvá dlhšie ako tie predošlé. Ocenil tiež pokrok pri výmene vojenských zajatcov či odmínovacích prácach.



Šéf nemeckej diplomacie zároveň spomenul, že ministri zahraničných vecí Francúzska, Nemecka, Ruska a Ukrajiny by mohli na budúci mesiac absolvovať ďalšie rokovania. V rámci nich by mali hovoriť o ďalších krokoch na ukončenie bojov vrátane obnovenia kontroly Kyjeva nad celými hranicami Ukrajiny, udelenia väčšej autonómie Doneckej a Luganskej oblasti a usporiadania miestnych volieb.



Maas sa neskôr v pondelok stretol aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenskym. Ten podporil nemecký návrh, aby sa štvorstranné rokovania šéfov diplomacie konali na konci septembra a zároveň vyjadril želanie, aby boli nasledované stretnutím lídrov zmienených krajín.



Ozbrojený konflikt na Donbase vypukol po tom, ako Rusko v marci 2014 anektovalo Krymský polostrov a na východe Ukrajiny, kde žije prevažne po rusky hovoriace obyvateľstvo, sa posilnili separatistické nálady. Celkovo si konflikt vyžiadal už viac ako 13.000 ľudí.



Kyjev a vlády západných štátov obviňujú Moskvu z poskytovania ozbrojenej podpory proruských separatistom na východe Ukrajiny, čo Rusko popiera.