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Hejnal v Krakove nezaznel prvýkrát od roku 1939 - na znak smútku
Krakovský hejnal je tradičná melódia hraná naživo na trúbke. Patrí k najznámejším symbolom mesta a jeho história siaha niekoľko storočí do minulosti.
Autor TASR
Krakov 8. novembra (TASR) – Z veže krakovského Kostola Nanebovzatia Panny Márie na Hlavnom námestí v Krakove v sobotu od 21:00 h až do nedele 09:00 h prestali hrať hlahol, známy ako hejnal.
Stalo sa tak z dôvodu smútku vyhláseného na pamiatku šiestich obetí streľby, ku ktorej došlo v sobotu popoludní na Hlavnom námestí. Ako informoval denník Gazeta Wyborcza, šlo o prvé prerušenie tejto tradície od roku 1939.
„Vzhľadom na smútok sme o 21:00 h prerušili hranie hlaholu. Po 12 hodinách sme sa k nemu vrátili a opäť ho bolo počuť o 09:00 h,“ potvrdil hovorca krakovských hasičov Hubert Cieply.
Krakovský hejnal je tradičná melódia hraná naživo na trúbke. Patrí k najznámejším symbolom mesta a jeho história siaha niekoľko storočí do minulosti.
Hejnal sa ozýva každú celú hodinu z vyššej veže mariánskej baziliky na Hlavnom námestí. Trubač ju hrá na štyri svetové strany a zakaždým ju náhle preruší uprostred melódie. Podľa legendy ide o spomienku na trubača, ktorého počas tatárskeho vpádu v roku 1241 zasiahol šíp práve v okamihu, keď trúbením varoval obyvateľov mesta pred nepriateľom.
Krakovský hejnal dodnes naživo hrajú príslušníci miestneho hasičského zboru, ktorí sa striedajú v službe. Trúbka sa ozýva každú hodinu počas celého dňa aj noci.
Tradícia siaha najmenej do roku 1392, keď do mestských účtovných kníh zaznamenali výdavky na strážcu Mariánskej veže a trubačov. Od roku 1874 zabezpečujú službu na veži príslušníci krakovského profesionálneho hasičského zboru.
Stalo sa tak z dôvodu smútku vyhláseného na pamiatku šiestich obetí streľby, ku ktorej došlo v sobotu popoludní na Hlavnom námestí. Ako informoval denník Gazeta Wyborcza, šlo o prvé prerušenie tejto tradície od roku 1939.
„Vzhľadom na smútok sme o 21:00 h prerušili hranie hlaholu. Po 12 hodinách sme sa k nemu vrátili a opäť ho bolo počuť o 09:00 h,“ potvrdil hovorca krakovských hasičov Hubert Cieply.
Krakovský hejnal je tradičná melódia hraná naživo na trúbke. Patrí k najznámejším symbolom mesta a jeho história siaha niekoľko storočí do minulosti.
Hejnal sa ozýva každú celú hodinu z vyššej veže mariánskej baziliky na Hlavnom námestí. Trubač ju hrá na štyri svetové strany a zakaždým ju náhle preruší uprostred melódie. Podľa legendy ide o spomienku na trubača, ktorého počas tatárskeho vpádu v roku 1241 zasiahol šíp práve v okamihu, keď trúbením varoval obyvateľov mesta pred nepriateľom.
Krakovský hejnal dodnes naživo hrajú príslušníci miestneho hasičského zboru, ktorí sa striedajú v službe. Trúbka sa ozýva každú hodinu počas celého dňa aj noci.
Tradícia siaha najmenej do roku 1392, keď do mestských účtovných kníh zaznamenali výdavky na strážcu Mariánskej veže a trubačov. Od roku 1874 zabezpečujú službu na veži príslušníci krakovského profesionálneho hasičského zboru.