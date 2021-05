Hekeri za útokom na firmu Colonial Pipeline tvrdia, že sú apolitickí

Washington 11. mája (TASR) – Hekerská skupina DarkSide zodpovedná za kybernetický útok na IT systémy americkej spoločnosti Colonial Pipeline v pondelok uviedla, že je „apolitická" a pozorovatelia ju „nemusia spájať" so žiadnou konkrétnou vládou.



„Naším cieľom je zarobiť peniaze a nie spôsobovať verejnosti problémy," uviedli hekeri vo vyhlásení zverejnenom na ich webovej stránke, z ktorého cituje britská verejnoprávna stanica BBC.



Ako pripomína BBC, viacero odborníkov na kybernetickú bezpečnosť špekulovalo, že hekerská skupina pochádza z Ruska, pretože ich vírus je naprogramovaný neútočiť na počítačové systémy, ktoré sú v ruštine.



Skupina DarkSide vo vyhlásení ďalej naznačila, že na spoločnosť Colonial Pipeline zaútočili pridružení hekeri bez jej vedomia.



„Od dnešného dňa ... kontrolujeme každú spoločnosť, ktorú chcú naši partneri zašifrovať, aby sme sa v budúcnosti vyhli sociálnym následkom," uvádza sa vo vyhlásení skupiny.



Americký prezident Joe Biden uviedol, že sa stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a že „zatiaľ podľa našich spravodajských služieb neexistujú dôkazy, že je (do útoku) zapojené Rusko".



„Aj keď existujú dôkazy, že ransomware páchateľov sa nachádza v Rusku - (Moskva) má určitú zodpovednosť tento problém riešiť," dodal Biden.



Vírus ransomware zasiahol v piatok 7. mája IT systémy firmy Colonial Pipeline, ktorá sieťou potrubí prepravuje ropné produkty z Texasu na východné pobrežie USA. Hekeri tak paralyzovali ropovod a dodávky ropných produktov.



Tento škodlivý softvér zvyčajne zablokuje počítačový systém a výmenou za obnovenie prístupu alebo dešifrovanie dát v ňom zapísaných požaduje od obete výkupné.



Spoločnosť Colonial Pipeline v nedeľu oznámila, že už čiastočne obnovila prevádzku, ale zatiaľ len medzi menšími terminálmi a výdajnými miestami. Uviedla tiež, že celý systém bude v režime online až vtedy, keď si spoločnosť bude istá, že je to bezpečné. Nateraz je v kontakte s orgánmi činnými v trestnom konaní a ďalšími federálnymi agentúrami vrátane ministerstva energetiky.