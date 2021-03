Bratislava 8. marca (TASR) - Helena Vondráčková sa nechala zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. Prvú dávku jej lekári aplikovali v uplynulých dňoch. Česká spevácka legenda sa cíti po očkovaní dobre. TASR o tom informoval jej PR manažér Luboš Procházka.



"Pretože už vyše roka bojujeme s vírusovým ochorením COVID-19, rozhodla som sa, že sa nechám očkovať, vidím to ako jedinú možnosť, ktorá nás dokáže tejto choroby zbaviť alebo zmierniť jej priebeh," uviedla po očkovaní Vondráčková. Speváčka momentálny lockdown prežíva doma v obci Řitka pri Prahe. "Ľudia sa nemusia ničoho obávať, očkovanie je bezbolestné. Mierne som ešte niekoľko hodín cítila miesto vpichu, ale inak mi je dobre," dodala.



Vondráčková zároveň vyzvala svojich fanúšikov, ale tiež verejnosť, aby dodržiavali súčasné opatrenia. "Noste rúška a respirátory, ja to tiež robím, zbytočne sa nezdružujte, je to v tejto dobe dôležité. Hádam to všetko dobre dopadne," poznamenala s tým, že sa veľmi teší na návrat na pódiá.



Pokiaľ to situácia dovolí, speváčka by sa po prvý raz mala vrátiť na javisko 8. júna, keď je naplánovaný jej z minulého roka odložený koncert v pražskom karlínskom divadle.