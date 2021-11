Helsinki chcú obmedziť podávanie mäsových jedál na podujatiach

Helsinki 4. novembra (TASR) - Fínske hlavné mesto Helsinki oznámilo, že na seminároch, zamestnaneckých stretnutiach, recepciách či iných podujatiach už nebude podávať mäsové jedlá. Namiesto nich plánuje ponúkať vegetariánske pokrmy a ryby od miestnych rybárov.



Týmto krokom chce mesto znížiť svoju uhlíkovú stopu, informovala vo štvrtok agentúra AP.



Liisa Kiveläová, riaditeľka komunikačného oddelenia mesta Helsinki, pre AP povedala, že avizované nové pravidlá, ktoré schválila mestská rada, sa začnú uplatňovať od januára budúceho roka. Nebudú sa pritom týkať jedální na školách a pracoviskách, ktoré sú v správe mesta.



Z uvedených pravidiel budú možné výnimky, napríklad pri návštevách vysokopostavených osôb alebo podobných udalostiach organizovaných helsinským starostom Juhanaom Vartiainenom či inými predstaviteľmi mesta.



Nové pravidlá stanovujú i to, že káva, čaj, ovsené mlieko či banány servírované na akciách mesta budú pochádzať od fair trade výrobcov. Občerstvenie sa navyše už nebude smieť podávať v jednorazových nádobách.



Miestna samospráva vo vyhlásení uviedla, že tieto opatrenia sú súčasťou širšieho úsilia "zameraného na zníženie klimatického dosahu potravín a množstva prírodných zdrojov, ktoré mesto využíva".



Starosta Vartiainen, ktorý do funkcie nastúpil v auguste, povedal, že je rád, že si mesto ponechalo možnosť podávať i mäsové chody pri určitých príležitostiach. "Ak napríklad príde na návštevu švédsky kráľ, mohla by sa podávať domáca ulovená zver. Alebo ak by išlo o nejakú skupinu, pre ktorú by bolo prirodzené ponúknuť mäso, vtedy musíme použiť rozvahu a zdravý rozum," povedal pre fínske bulvárne noviny Iltalehti.