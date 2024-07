Helsinski podozrievajú ruskú loď zo vstupu do fínskych vôd

Helsinki 26. júla (TASR) - Fínsko má podozrenie, že ruská loď v piatok neoprávnene vplávala do jeho vôd. Oznámilo to fínske ministerstvo obrany, píše TASR na základe správy Reuters.



"Pohraničná stráž incident vyšetruje a poskytne ďalšie informácie, akonáhle vyšetrovanie pokročí," uviedol fínsky rezort obrany. Dodal, že k incidentu došlo vo Fínskom zálive. Ministerstvo nespresnilo, či išlo o vojenskú alebo civilnú loď.



Vzťahy medzi Moskvou a Helsinkami sú napäté od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 a následného vstupu Fínska do Severoatlantickej aliancie v apríli 2023. Helsinki v júni informovali, že štyri ruské vojenské lietadlá 10. júna narušili fínsky vzdušný priestor, pripomína Reuters.