Hemmatí varuje pred dopadmi víťazstva ultra konzervatívcov vo voľbách

Teherán 13. júna (TASR) - Bývalý guvernér iránskej národnej banky a pro-reformný prezidentský kandidát Abdul Násir Hemmatí v sobotu varoval, že pokiaľ vo voľbách 18. júna vyhrá niektorý z jeho ultra konzervatívnych súperov, Irán bude čeliť ďalším ekonomickým sankciám.



Informovala o tom agentúra AFP.



Podľa agentúry si Iránčania budú vo volebnej ponuke vyberať zo siedmich kandidátov - piatich ultra-konzervatívcov a dvoch reformistov - ktorých kandidatúru odobrila iránska Rada strážcov spomedzi takmer 600 registrovaných uchádzačov.



"Čo sa stane ak moc padne do rúk zástancom tvrdej línie?" Hemmatí položil rečnícku otázku v poslednej televíznej debate. "Poviem to veľmi jasne: nové sankcie so silnejším globálnym konsenzom."



Politická predvolebná kampaň v Iráne sa prelína s rokovaniami vo Viedni o obnovení nukleárnej dohody z roku 2015, ktorú zrušil bývalý americký prezident Donald Trump.



Najpravdepodobnejším kandidátom na víťazstvo je najvyššie postavený muž iránskej justície Ebrahim Raisi.



Ten prisľúbil, že jeho vláda bude "dodržiavať nukleárnu dohodu ako zmluvný záväzok", ktorý potvrdil aj iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí.



Podľa Raisiho by Hemmatí, ako bývalý člen vlády prezidenta Hasana Rúháního, nebol schopný implementovať nukleárnu dohodu, pretože si to vyžaduje "silnú vládu".