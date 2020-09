Heraščenko: Pokus vyhnať Kalesnikavovú z Bieloruska nebol úspešný

Minsk/Kyjev 8. septembra (TASR) - Predstavitelia bieloruskej opozičnej Koordinačnej rady Ivan Kravcov a Anton Radňankov neopustili Bielorusko dobrovoľne - boli odtiaľ vyhnaní nasilu. Na margo incidentu na bielorusko-ukrajinskej hranici z utorka rána to podľa agentúry Ukrinform uviedol námestník ukrajinského ministra vnútra Anton Heraščenko.



V médiách sa medzičasom objavili informácie, že Kravcova a Radňankova na Ukrajine zadržali.



Hovorca ukrajinskej pohraničnej služby Andrij Demčenko to však v komentári pre stanicu Rádio Sloboda (RFE/RL) poprel.



Kravcovov advokát Jevgenij Pyľčenko pre spravodajský portál Tut.by vyhlásil, že síce nevie, kde sa jeho klient nachádza, ale snaží sa to zistiť.



Heraščenko dodal, že pokus vyhnať z Bieloruska Maryju Kalesnikavovú nebol úspešný, keďže "podnikla opatrenia, aby zabránila svojmu presunu cez hranicu" - na územie Ukrajiny.



Túto líderku bieloruskej opozície momentálne zadržiava bieloruská pohraničná služba. Podľa Tut.by to potvrdil jej hovorca Anton Byčkovskij.



Byčkovskij sa podľa portálu Tut.by vyjadril, že všetci traja predstavitelia bieloruskej opozície prešli v utorok okolo 05.00 h miestneho času obvyklou pohraničnou kontrolou a vydali sa k hranici Bieloruska s Ukrajinou. Ich auto však po ceste náhle zrýchlilo a "vtedy bola z neho Kalesnikavová akoby vyhodená", tvrdil Byčkavskij, ktorý dodal, že následne bola zadržaná za pokus o nedovolené prekročenie štátnej hranice.



Koordinačná rada bieloruskej opozície pre portál Tut.by uviedla, že Kalesnikavová nemala a nemá v úmysle opustiť Bielorusko.



Právnik a člen prezídia koordinačnej rady Maksim Znak pre Tut.by uviedol, že po nedávnom zadržaní a vyhnaní z Bieloruska Voľhy Kavaľkovovej - splnomocnenkyne líderky Sviatlany Cichanovskej - sa stretol s Radňakovom, Kalesnikavovou a Kravcovom, aby diskutovali o svojom ďalšom postupe v prípade, že im bieloruské úrady dajú na výber podobne ako exministrovi Pavlovi Latuškovi a Kavaľkovovej - buď opustiť krajinu, alebo podstúpiť represie.



Kalesnikavová sa vtedy podľa Znaka jednoznačne vyjadrila, že z Bieloruska neodíde za žiadnych okolností, iba ak by voči nej bolo použité násilie.



Bieloruská opozícia a jej naklonené médiá v pondelok oznámili zmiznutie Kalesnikavovej. Svedkovia uviedli, že ju uniesli neznáme osoby v blízkosti národného múzea nachádzajúceho sa v centre Minska. Následne o političke neboli žiadne správy a príbuzní v pondelok večer nahlásili jej nezvestnosť na polícii.