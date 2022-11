Heraščenko: Rusi plánujú druhú mobilizáciu, chcú získať 700000 vojakov

Kyjev/Moskva 22. novembra (TASR) - Kremeľ pripravuje druhé kolo mobilizácie a plánuje odviesť do 700.000 mužov, vyhlásil poradca ukrajinského ministerstva vnútra Anton Heraščenko. Správu priniesol v utorok portál britskej televízie Sky News.



Ruský prezident Vladimir Putin nariadil v septembri čiastočnú mobilizáciu záložníkov, aby sa "zaistilo bezpečie našich ľudí a ľudí na oslobodených územiach (Ukrajiny)".



Ruský minister obrany Sergej Šojgu neskôr spresnil, že Rusko odvedie 300.000 záložníkov so skúsenosťami z armády. Ako vyšlo najavo, ruské úrady povolávali aj mužov bez domova, aby doplnili stavy v armáde. Podľa Heraščenka sa teraz blíži zrejme ďalšie kolo mobilizácie v Rusku, a to v januári.



Ak sa špekulácie o druhom kole mobilizácie potvrdia, bude to znamenať, že Rusko sa pripravuje na dlhý konflikt a vojna na Ukrajine neprebieha podľa pôvodných Putinových predstáv.