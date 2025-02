Herca Gérarda Depardieua vyšetrujú pre falošný trvalý pobyt

Paríž 26. februára (TASR) - Francúzskeho herca Gérarda Depardieua vyšetrujú pre podozrenie, že od roku 2012 falšoval svoj pobyt v Belgicku, aby sa vyhol francúzskej dani pre bohatých. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry DPA.



Podľa francúzskeho súdu 11. februára 2025 finančné správy oboch krajín prehľadali hercove nehnuteľnosti vo Francúzsku aj v Belgicku.



Depardieu si zmenil trvalý pobyt do belgického mesta Néchin v blízkosti francúzskych hraníc pred takmer 13 rokmi pre neprimerane vysoké dane pre bohatých. Belgická obec ho takmer okamžite vymenovala za svojho čestného občana.



"Daňové úrady sa mu snažia dokázať podvody už deväť rokov," uviedol hercov právnik. "Keďže sa im to nepodarilo, teraz sa o to pokúšajú prostredníctvom trestného konania. Niekto by mohol tieto metódy nazvať pochabými, ale sú legálne a bežné," dodal právnik.



Depardieu čelí aj iným problémom so zákonom. Na konci marca sa pred súd postaví pre podozrenie zo sexuálneho obťažovania. Dve ženy ho obvinili z dotýkania sa na nevhodných miestach počas filmového nakrúcania v roku 2021. Depardieu obvinenia popiera.