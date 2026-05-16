Sobota 16. máj 2026
Herca Johna Travoltu ocenili Zlatou palmou za celoživotné dielo

John Travolta drží svoju čestnú Zlatú palmu počas 79. medzinárodného filmového festivalu v Cannes na juhu Francúzska v piatok 15. mája 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Cannes 16. mája (TASR) - Americkému hercovi Johnovi Travoltovi udelili v piatok na prestížnom filmovom festivale vo francúzskom Cannes čestnú Zlatú palmu za celoživotné dielo. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.

Hviezda filmov ako „Pulp Fiction“ a „Pomáda“ uviedla, že toto ocenenie nečakala, a pôsobila viditeľne dojato. „Jednoducho tomu nemôžem uveriť. Toto je viac než Oscar,“ povedal 72-ročný herec.

Travolta si trofej prevzal krátko pred premietaním svojho režisérskeho debutu s názvom „Propeller One-Way Night Coach“. Príbeh je založený na detskej knihe, ktorú kedysi napísal pre svojho syna Jetta, ktorý zomrel v roku 2009. Film sleduje osemročného chlapca na jeho prvom lete – čo je pre herca blízka téma, keďže je vášnivým pilotom.

Travolta získal celosvetovú slávu koncom 70. rokov minulého storočia vďaka filmom ako „Horúčka sobotňajšej noci“ a „Pomáda“. Ocenenie zároveň uzatvára pomyselný kruh - film „Pulp Fiction“, ktorý režíroval Quentin Tarantino a v ktorom Travolta hral nájomného vraha Vincenta Vegu, získal Zlatú palmu v Cannes v roku 1994.

Na otázku riaditeľa festivalu Thierryho Frémauxa, či to znamená začiatok jeho druhej kariéry režiséra, Travolta nedal jednoznačnú odpoveď. Povedal, že filmy nakrúca z vášne – a tento projekt nebol výnimkou. Aj jeho režisérsky debut sa pritom v Cannes stretol s nadšeným potleskom, píše DPA.
