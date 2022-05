Herca Kevina Spaceyho obvinili zo sexuálneho napadnutia troch mužov

Londýn 26. mája (TASR) - Americký herec Kevin Spacey bol obvinený zo sexuálnych trestných činov vrátane napadnutia troch nemenovaných mužov. Vo štvrtok to oznámila Britská kráľovská prokuratúra (CPS). TASR správu prevzala od agentúry Reuters a stanice CNN.



Spaceyho podľa CPS tiež obvinili z toho, že sa dopustil násilnej sexuálnej aktivity bez súhlasu druhej osoby.



Vznesené obvinenia sa týkajú incidentov, ku ktorým malo údajne dôjsť v rokoch 2005, 2008 a 2013 v hlavnom meste Londýn a grófstve Gloucestershire. Londýnska Metropolitná polícia (MPS) uviedla, že obeť údajných útokov z roku 2005 má aktuálne okolo 40 rokov a ďalší dvaja muži, ktorých herec údajne sexuálne napadol v rokoch 2008 a 2013, sú v súčasnosti tridsiatnici.



K rozhodnutiu obviniť Spaceyho dospela prokuratúra "po preskúmaní dôkazov, ktoré zhromaždila MPS v rámci vyšetrovania", uviedla Rosemary Ainslieová zo CPS.



Spacey (62) získal Oscara za účinkovanie vo filmoch Americká krása (2000) a Obvyklí podozriví (1996). V rokoch 2003-15 bol umeleckým riaditeľom divadla Old Vic v Londýne. Hral aj v známom politickom seriáli House of Cards (Domček z kariet) spoločnosti Netflix, ktorá s ním po obvineniach zo sexuálneho obťažovania ukončila spoluprácu. K herectvu sa vrátil vlani.



Herec už predtým všetky obvinenia z nevhodného správania poprel.