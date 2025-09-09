< sekcia Zahraničie
Herci a umelci sa zaviazali bojkotovať izraelské filmové inštitúcie
Medzi signatármi sú herečky Olivia Colmanová, Emma Stoneová, Tilda Swintonová, Cynthia Nixonová či herci Mark Ruffalo, Riz Ahmed a Javier Bardem.
Autor TASR
Washington 9. septembra (TASR) - Viac než 1800 hercov, producentov, umelcov vrátane celebrít z Hollywoodu podpísalo list zverejnený v pondelok, v ktorom prisľúbili, že nebudú pracovať s izraelskými filmovými inštitúciami, ktoré považujú za spoluzodpovedné za útlak Palestínčanov zo strany Izraela. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Niektoré spoločnosti boli vystavené výzvam na bojkot a protest z dôvodu ich väzieb na izraelskú vládu v čase zhoršujúcej sa humanitárnej situácie v Pásme Gazy. Izrael v tejto palestínskej enkláve zintenzívňuje svoju vojenskú ofenzívu a medzi tamojšími obyvateľmi sa šíri hladomor, pričom zábery hladujúcich Palestínčanov vrátane detí vyvolali vo svete pobúrenie.
„Inšpirovaní iniciatívou Filmmakers United Against Apartheid, ktorí odmietli premietať svoje filmy v období apartheidu v Južnej Afrike, sľubujeme, že nebudeme premietať filmy, zúčastňovať sa ani inak spolupracovať s izraelskými filmovými inštitúciami vrátane festivalov, kín, vysielateľov a produkčných spoločností, ktoré sú zapletené do genocídy a apartheidu voči palestínskemu ľudu,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Signatári v tomto prísľube uviedli, že nikoho nevyzývajú, aby prestali spolupracovať s izraelskými jednotlivcami, ale že „výzva je adresovaná pre filmových pracovníkov, aby odmietli pracovať s izraelskými inštitúciami, ktoré sa podieľajú na izraelskom porušovaní ľudských práv“. Izraelské filmové inštitúcie sa podľa tohto vyhlásenia podieľali na „ututlávaní alebo ospravedlňovaní“ zneužívania Palestínčanov.
Spomenuli aj stanovisko Medzinárodného súdneho dvora (MSD) z minulého roka, podľa ktorého je izraelská okupácia palestínskych území nezákonná, ako aj hodnotenia viacerých odborníkov na ľudské práva a akademikov, podľa ktorých sa izraelský vojnový útok na Gazu rovná genocíde.
Medzi signatármi sú herečky Olivia Colmanová, Emma Stoneová, Tilda Swintonová, Cynthia Nixonová či herci Mark Ruffalo, Riz Ahmed a Javier Bardem.
Reuters pripomína, že izraelská vláda označila predošlé výzvy na bojkotovanie izraelských inštitúcií ako diskriminačné. Izrael obhajuje svoje kroky v Pásme Gazy ako „sebaobranu“ po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas zo 7. októbra 2023, pri ktorom zahynulo 1200 ľudí a militanti uniesli ďalších viac než 250 osôb. Vojna v Pásme Gazy si za 23 mesiacov vyžiadala najmenej 64.522 obetí na životoch.
