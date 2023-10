Herci zo seriálu Priatelia vyjadrili sústrasť s úmrtím M. Perryho

Los Angeles 31. októbra (TASR) - Pätica predstaviteľov hlavných postáv amerického seriálu Priatelia v pondelok vyjadrila sústrasť v spojitosti so smrťou svojho hereckého kolegu Matthewa Perryho, ktorý zomrel v sobotu vo veku 54 rokov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA a magazínu People.



"Sme vyslovene zdrvení stratou Matthewa. Boli sme viac než len hereckí priatelia. Sme rodina," uviedli v spoločnom vyhlásení Courtney Coxová, Jennifer Anistonová, Lisa Kudrowová, Matt LeBlanc a David Schwimmer. Vyhlásenie zverejnili v pondelok v časopise People. "Zostáva ešte veľa nevypovedaného, teraz však na chvíľu zotrváme v žiali a spracujeme túto nepochopiteľnú stratu," napísali.



Viac podľa svojich slov povedia po čase, keď to bude v ich silách. "Nateraz sme v našich myšlienkach a v láske s rodinou Matthewa, jeho priateľmi a každým na celom svete, kto ho mal rád," dodali sa vo vyhlásení.



Populárny sitcom Priatelia (Friends) americkej televíznej stanice NBC má desať sérií, nakrúcali ho v rokoch 1994 až 2004. Zachytáva životy šiestich mladých ľudí - priateľov v meste New York.



Perry v ňom stvárnil postavu menom Chandler Bing. Je to trochu trápny, ale bystrý a milý tridsiatnik, ktorý nosí tkané vesty a vrtošivo fajčí cigarety, píše People. Za výkon v Priateľoch získal Perry v roku 2002 nomináciu na cenu Emmy. Ďalšie dve získal neskôr za účinkovanie v seriáli Západné krídlo.



Matthew Perry sa narodil 19. augusta 1969 v americkom štáte Massachusetts. Tento herec sa otvorene vyjadroval o svojich problémoch s alkoholom a v roku 1997 sa po nehode na lyžovačke začala jeho závislosť na liekoch na utlmenie bolesti, píše na svojej webovej stránke denník The New York Times.



Hercovo telo našli v sobotu skoro ráno vo vírivke v jeho dome v Los Angeles v americkom štáte Kalifornia. O jeho smrti ako prvý informoval portál TZM, podľa ktorého úrady na mieste nenašli žiadne drogy a takisto nehlásili žiadne náznaky cudzieho zavinenia.



Sústrasť s Perryho smrťou vyjadrilo viacero populárnych osobností, hercov i politikov, píše People.