Herczyňski: EÚ zmrazí Gruzínsku desiatky miliónov eur finančnej pomoci

Brusel/Tbilisi 9. júla (TASR) - Nádej Gruzínska na vstup do Európskej únie bola pozastavená len niekoľko mesiacov po tom, ako mu bol udelený štatút kandidátskej krajiny. V rámci tohto rozhodnutia budú krajine zmrazené aj desiatky miliónov eur finančnej pomoci, oznámil v utorok veľvyslanec Únie v Gruzínsku Pawel Herczyňski. TASR sa odvoláva na portál Politico.eu.



Na podujatí o rozširovaní 27-členného bloku v Tbilisi Herczyňski uviedol, že po rozhodnutí lídrov členských krajín z júna sa prístupový proces Gruzínska do EÚ "bohužiaľ nateraz zastavil".



Pozastavenie prístupového procesu bude mať podľa neho za následok aj zmrazenie finančnej pomoci z Európskeho mierového nástroja (EPF), mimorozpočtového fondu EÚ na podporu "odolnosti". Platby vo výške 30 miliónov eur tým boli Gruzínsku pozastavené.



"Je smutné vidieť, že vzťahy medzi EÚ a Gruzínskom sú na takom nízkom bode, hoci mohli byť na vrchole," dodal Herczyňski.



Tento krok prichádza po rozsiahlom odsúdení zavedenia nového zákona vládnucou stranou Gruzínsky sen, ktorý označuje mimovládne organizácie a médiá podporované Západom za "zahraničných agentov".



Kritici a právni experti tvrdia, že táto legislatíva odráža pravidlá, ktoré Rusko používa na potláčanie disentu a zatváranie skupín občianskej spoločnosti.



Na protest proti zákonu, ktorý poslanci schválili koncom mája, vyšli do ulíc v hlavnom meste Tbilisi i ďalších častiach krajiny desaťtisíce ľudí.



Polícia použila na rozohnanie davu slzotvorný plyn a obušky. Niektorých opozičných lídrov úrady zadržali, a EÚ aj USA násilie odsúdili.



Washington uvalil sankcie na popredných politikov Gruzínskeho sna, ktorí sa podľa neho "podieľajú na podkopávaní demokracie v Gruzínsku" a podnecujú jeho cestu do EÚ. Brusel varoval, že "zákon o zahraničných agentoch" je nezlučiteľný s členstvom v Únii.



Gruzínsku bol pritom len v decembri minulého roka udelený štatút kandidátskej krajiny Únie.