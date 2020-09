Herec a komik Bill Murray, legendárny krotiteľ duchov, má 70 rokov

Evanston/Bratislava 21. septembra (TASR) - Bohatú hereckú kariéru odštartoval americký herec Bill Murray ako komik v dnes už legendárnom programe televízie NBC Saturday Night Live. Fanúšikov filmu, ale aj kritikov si získal úlohami vo filmoch ako Padavky, Krotitelia duchov, Neuveriteľný deň (známejší pod českým distribučným názvom Na Hromnice o den více), Stratené v preklade, Káva a cigarety, alebo Zlomené kvety. Bill Murray, držiteľ Zlatého glóbusu a ceny BAFTA, bude mať v pondelok 21. septembra 70 rokov.



Bill Murray sa narodil 21. septembra 1950 v Evanstone, ale vyrastal v mestečku Wilmette neďaleko Chicaga. Pochádzal z rodiny írskych prisťahovalcov a spolu so svojimi ôsmimi súrodencami vyrastal v skromných podmienkach a v duchu katolíckeho vierovyznania.



Budúci komik a herec od detstva prejavoval zmysel pre humor. Zabával nielen členov rodiny, ale spolužiakov či učiteľov v jezuitskej základnej škole. Pre svoj benevolentný prístup k štúdiu len s ťažkosťami dokončil strednú školu. Oveľa viac ho zaujímal golf a spievanie v stredoškolskej kapele Dutch Masters.



Po skončení strednej školy krátko študoval na jezuitskej univerzite v Denveri. Štúdium zamerané na zdravotníctvo, napriek naliehaniu matky, nedokončil.



V roku 1974 sa presťahoval do New Yorku, kde sa ako hlásateľ zamestnal v The National Lampoon Radio. Už o rok neskôr, v roku 1975, začal účinkovať v programe televízie NBC Saturday Night Live. Úspech televízneho zábavného programu, v ktorom vystupoval napríklad po boku dnes už tiež známych hercov a komikov Johna Belushiho či Dana Aykroyda, odštartoval jeho hereckú kariéru.



Prvý filmový úspech zaznamenal Murray hlavnou úlohou v komédii Meatballs (Padavky, 1979), ktorú režíroval Ivan Reitman (zhodou okolností rodák z Komárna, ktorý však od svojich štyroch rokov žije v USA).



O rok neskôr sa Murray predstavil v ďalšej komédii z golfového prostredia Caddyshack (1989) režiséra Harolda Ramisa. V roku 1981 stvárnil hlavnú postavu v komediálnom filme z vojenského prostredia Stripes (Lampasy) opäť v Reitmanovej réžii. Po boku Dustina Hoffmana sa v roku 1982 predstavil aj v oceňovanom filme Sydneyho Pollacka Tootsie.



Zo spolupráce Murray a Reitman sa zrodila v roku 1984 dnes už kultová komédia s paranormálnymi prvkami Ghostbusters (Krotitelia duchov). Vo filme stvárnil jedného z nezamestnaných "parapsychológov" naháňajúcich neposlušných duchov v New Yorku. Za úlohu ho nominovali na Zlatý glóbus. V úspešnej komédii si okrem Murraya zahrali Dan Aykrod, Sigourney Weaverová, Harold Ramis, alebo Rick Moranis. Kultová komédia sa dočkala v roku 1989 aj pokračovania pod názvom Krotitelia duchov II.



Popularita Murraya vzrástla aj úlohou samoľúbeho moderátora počasia v romantickej komédii Groundhog Day (Neuveriteľný deň, známejší pod českým distribučným názvom Na Hromnice o den více, 1993). V divácky obľúbenej komédii si po jeho boku zahrala Andie MacDowellová.



Po sérii komediálnych filmov ako Larger Than Life (Väčšia ako život, r. Howard Franklin, 1996), The Man Who Knew Too Little (Muž, ktorý vedel príliš málo, r. Jon Amiel, 1997), alebo Rushmore (Ako som balil učiteľku, r. Wes Anderson, 1998), sa predstavil aj v dráme Tima Robbinsa Cradle Will Rock (1999).



Zlatý glóbus a cenu BAFTA za najlepší herecký výkon v hlavnej úlohe získal Murray za postavu starnúceho herca Boba, ktorý prišiel do Tokia nakrútiť reklamu na whisky. V hoteli sa stretne s oveľa mladšou Charlotte (Scarlett Johanssonová), s ktorou sa v japonskom veľkomeste spoločne cítia stratení. Film s názvom Lost in Translation (Stratené v preklade, 2003) nakrútila Sofia Coppola, dcéra legendárneho režiséra Francisa Forda Coppolu. Film ocenili Zlatým glóbusom (2004) a režisérka dostala v tom istom roku Oscara a Zlatý glóbus za scenár.



Talent Billa Murraya neušiel pozornosti ani nezávislému režisérovi Jimovi Jarmuschovi. Legendárny režisér ho obsadil v roku 2003 do poviedkového filmu Coffee and Cigarettes (Káva a cigarety) a hlavnú postavu stvárnil aj Jarmuschovom filme Broken Flowers (Zlomené kvety, 2005).



V roku 2012 sa Murray predstavil vo filme Wesa Andersona Moonrise Kingdom (Až vyjde mesiac). Anderson ho obsadil aj do svojej oceňovanej snímky The Grand Budapest Hotel (Grandhotel Budapešť, 2014). V roku 2016 sa ukázal aj v novom spracovaní Krotiteľov duchov, pod ktoré sa podpísal režisér Paul Feig.



Cenu Marka Twaina za americký humor si Bill Murray v Kennedyho Centre vo Washingtone prevzal v októbri roku 2016. Cena sa udeľuje tým, ktorí ovplyvňujú spoločnosť v tradícii spisovateľa, satirika či komentátora. Ide o najvyššiu americkú poctu za úspechy v oblasti komediálneho žánru. Cena je pomenovaná po americkom spisovateľovi a satirikovi Markovi Twainovi a udeľuje sa od roku 1998.



Populárny herec a komik Bill Murray má šesť detí. Dve má z prvého manželstva s Margaret Kellyovou a ďalšie štyri s filmovou kostymérkou Jennifer Butlerovou.