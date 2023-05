Herec Al Pacino ako 83-ročný čaká dieťa so svojou 29-ročnou priateľkou

New York 31. mája (TASR) — Americký herec Al Pacino, ktorý má 83 rokov, čaká dieťa so svojou 29-ročnou priateľkou Noor Alfallahovou. Túto informáciu ako prvý priniesol bulvárny portál TMZ. Následne ju potvrdil aj hercov agent Stan Rosenfield s tým, že nateraz k nej nijaké bližšie podrobnosti neposkytne, uviedla agentúra AP.



Najnovší prírastok bude Al Pacinovým štvrtým dieťaťom. S učiteľkou herectva Jan Tarrantovou má 33-ročnú dcéru Julie Marie a s herečkou Beverly D'Angelovou 22-ročné dvojčatá — syna Antona a dcéru Oliviu. S Alfallahovou sa herec údajne začal stretávať vlani.



Mladá celebrita sa na svojej stránke na Instagrame označuje za "rozprávačku". Na webstránke filmovej databázy IMDb je uvádzaná ako producentka dvoch filmov, ktoré sú v súčasnosti v postprodukcii, vrátane snímky Billy Knight, v ktorej hrá aj Al Pacino.



Len nedávno sa dostala na verejnosť informácia, že otcom sa po siedmy raz stal Al Pacinov 79-ročný priateľ a herecký kolega Roberto De Niro. Podrobnosti o svojom dieťati, ani to, kto je jeho matka, však De Niro nezverejnil.



Práve De Nira teraz Al Pacino predstihne v pomyselnej kategórii hollywoodskeho herca, ktorý sa stal otcom v najvyššom veku, uvádza stanica Fox News.