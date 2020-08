Herec Antonio Banderas má koronavírus

New York 10. augusta (TASR) - Španielsky herec, filmový producent a režisér Antonio Banderas má pozitívny test na koronavírus. Oznámil to v pondelok, v deň svojich 60. narodenín na sociálnej sieti Instagram, píše agentúra AP.



Podľa vlastných slov svoje okrúhle životné jubileum oslávi v domácej izolácii.



"Chcel by som dodať, že sa mám relatívne dobre, len som o trochu viac unavený ako zvyčajne," napísal na svojom profile.



Tiež vyjadril nádej v skoré prekonanie "infekcie, ktorou trpím ja a mnohí ľudia po celom svete".