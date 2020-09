Herec Dwayne Johnson a jeho rodina sa zotavujú z COVID-19

Los Angeles 3. septembra (TASR) - Herec Dwayne Johnson v stredu oznámil, že on, jeho manželka a dve dcéry mali približne pred tromi týždňami pozitívne testy na COVID-19 a z ochorenia sa zotavujú. Informovala o tom vo štvrtok na svojej webovej stránke stanica CNN.



"Môžem vám povedať, že je to jedna z najnáročnejších a najťažších vecí, aké sme kedy ako rodina museli pretrpieť," povedal Johnson prostredníctvom videa zverejneného na sociálnej sieti Instagram.



Johnsonove dcéry vo veku štyri a dva roky mali podľa jeho slov len mierne príznaky. Jeho stav i stav jeho manželky Lauren Hashianovej bol však vážnejší.



"S radosťou vám však oznamujem, že ako rodina sme na tom dobre," povedal a dodal, že nákaza u nich už nie je prítomná a sú zdraví.



Johnson podľa svojich slov verí, že on a jeho rodina sa nakazili od blízkych priateľov.



Ľuďom odporučil, aby boli pri stretnutiach s rodinou a priateľmi opatrní a dodržiavali opatrenia vrátane nosenia rúšok s cieľom zabrániť nákaze.



Johnson sa pôvodne chcel venovať športu, predovšetkým americkému futbalu. Napokon sa v súlade s rodinnou tradíciou stal osobnosťou wrestlingu známou pod menom The Rock (Skala).



Neskôr sa mu podarilo presadiť sa aj ako hercovi. Predstavil sa vo filmoch Múmia sa vracia, Kráľ Škorpión, Vitajte v džungli, Kráčajúca skala, Buď cool, Neľútostný pomstiteľ či Rýchlo a zbesilo 5-7.