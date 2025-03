Herec Gene Hackman aj jeho manželka zomreli prirodzenou smrťou

Santa Fe 8. marca (TASR) - Oscarový herec Gene Hackman zomrel na chorobu srdca týždeň po tom, ako jeho manželka umrela na ochorenie spôsobené hantavírusom. Hackman pravdepodobne nevedel, že jeho manželka je mŕtva, pretože bol v pokročilom štádiu Alzheimerovej choroby, ktorá významne prispela k jeho úmrtiu. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AP.



Hlavná súdna lekárka Dr. Heather Jarrellová uviedla na základe výsledkov pitvy, že obe úmrtia boli spôsobené prirodzenou smrťou. "Pán Hackman vykazoval známky pokročilého štádia Alzheimerovej choroby. Bol vo veľmi zlom zdravotnom stave. Mal závažné ochorenie srdca a myslím si, že to nakoniec viedlo k jeho smrti," informovala Jarrellová na tlačovej konferencii spolu s predstaviteľmi hasičov a zdravotníkov.



Po objavení tiel 95-ročného Hackmana a 65-ročnej Betsy Arakawovej 26. februára v ich dome v Santa Fe v štáte Nové Mexiko nemali úrady podozrenie na trestný čin a pred týždňom vylúčili aj možnosť otravy oxidom uhoľnatým.



Hantavírusy šíria hlodavce najmä prostredníctvom trusu, moču a slín a môžu spôsobiť vážne ochorenia a smrť. Podľa Jarrellovej bol Hackmanov test na hantavírus negatívny.



Hlavná súdna lekárka ďalej informovala, že "neexistuje spoľahlivá vedecká metóda na presné určenie času alebo dátumu úmrtia", je však podľa nej pravdepodobné, že Hackman zomrel okolo 18. februára - deň po tom, čo jeho kardiostimulátor naposledy zaznamenal "udalosť".



Okresný šerif Santa Fe Adan Mendoza, ktorý vedie vyšetrovanie smrti prominentného páru, predstavil časový prehľad Arakawovej pohybu pred smrťou a Jarrellová poznamenala, že Arakawová bola naposledy videná ako živá 11. februára.



Hackmana našli mŕtveho 26. februára v predsieni, zatiaľ čo jeho 65-ročnú manželku Betsy Arakawovú našli v kúpeľni vedľa ohrievača. Na pulte pri Arakawovej sa nachádzala otvorená nádobka na lieky a rozsypané tabletky.



Jarellová v piatok informovala, že išlo o lieky na štítnu žľazu, ktoré Arakawová užívala podľa pokynov a vylúčila, žeby prispeli k jej smrti.



Telá našiel údržbár, ktorý prišiel vykonať rutinnú údržbu. Podľa neho boli pri jeho príchode vchodové dvere do domu otvorené. On a jeden z ďalších zamestnancov ozrejmili, že majiteľov domu vídali iba zriedkavo.



Hackman bol úspešný herec a prvého Oscara získal za hlavnú úlohu v kriminálnom trileri Francúzska spojka (1971). Ďalšieho Oscara dostal za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe vo westerne Nezmieriteľní (1992) v réžii Clinta Eastwooda.



Bol tiež známy vďaka úlohe Lexa Luthora vo filmoch o Supermanovi z prelomu 70. a 80. rokov. Jeho manželka Betsy Arakawová pôsobila ako klasická klaviristka.