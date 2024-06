Herec Ian McKellen sa zotavuje po páde z javiska divadla v Londýne

Londýn 18. júna (TASR) – Britský herec Ian McKellen sa v nemocnici zotavuje z pádu z pódia, ktorý utrpel v pondelok večer počas predstavenia v divadle v Londýne. TASR informuje na základe správ agentúry Reuters a denníka The Guardian.



McKellen účinkuje v londýnskej štvrti West End v predstavení "Player Kings", kde stvárňuje postavu Johna Falstaffa. Predstavenie je adaptáciou prvej a druhej časti hry Henrich IV. od Williama Shakespearea.



Pád sa odohral v pondelok večer počas bojovej scény. McKellen stratil rovnováhu a spadol z prednej časti javiska. Predstavenie bolo zrušené a herec bol hospitalizovaný, podľa dostupných informácií však mal dobrú náladu a očakáva sa jeho rýchle uzdravenie.



Divadlo okrem pondelkového predstavenia zrušilo aj predstavenie v utorok, aby mal 85-ročný herec čas na zotavenie. Na pódiu by sa mal opäť objaviť v stredu, uviedol hovorca divadla.



Sir Ian McKellen sa zapísal do povedomia širokej verejnosti nielen ako predstaviteľ Gandalfa vo filmových trilógiách Pán Prsteňov a Hobit, ale aj ako Magneto vo filmových adaptáciách komiksov X-Men od štúdia Marvel.



Okrem množstva filmov sa herec často objavuje aj v divadle. Debutoval v roku 1961 a v shakespearovských hrách stvárnil napríklad postavy Richarda III., kráľa Leara či Macbetha.