Herec Jan Hrušínský, filmový partner Saxany, má 70 rokov

Bratislava/Praha 8. júna (TASR) - Český herec Jan Hrušínský sa zapísal do pamäti divákov filmovou úlohou, ktorej sa zhostil hneď na začiatku svojej hereckej dráhy. Ako 16-ročný si zahral Honzu v dodnes populárnej rozprávkovej komédii Dívka na koštěti. Syn legendárneho Rudolfa Hrušínského bude mať v pondelok 9. júna okrúhlych 70 rokov.



Jeho skutočné herecké začiatky však siahajú až do raného detstva. V roku 1961 ho režisér Milan Vošmik obsadil do detského filmu Pohádka o staré tramvaji, v ktorom detský herec vyslovil jednu jedinú vetu: „Já jsem Honza Hrušínský!“ Odvtedy účinkoval vo viac než dvoch stovkách seriálov a filmov. Založil a dodnes tiež vedie vlastné divadlo. V roku 2015, krátko po svojich 60. narodeninách, sa pre zdravotné problémy ocitol v ohrození života.



Jan Hrušínský sa narodil 9. júna 1955 v Prahe v slávnej hereckej rodine. Jeho otcom bol vynikajúci filmový a divadelný herec Rudolf Hrušínský (1920 – 1994). Divadelníkmi boli aj starí rodičia Rudolf Hrušínský najstarší (1897 – 1956) a Hermína Červíčková – Budinská (1901 – 1989). Hercom je aj Janov starší brat Rudolf Hrušínský mladší (nar. 1946).



Zásluhou rodinného prostredia Jan Hrušínský odmalička inklinoval k herectvu. Od piatich rokov stál na divadelnom javisku i pred kamerou, niekedy s otcom a inokedy bez neho. Spoločne s otcom, no už ako 15-ročný si zahral v televíznom filme Evalda Schorma s názvom Lítost. Známym a obľúbeným sa však stal o rok neskôr vďaka rozprávke Dívka na koštěti o dievčati menom Saxana. Príbeh mladej čarodejnice, ktorá sa napokon rozhodne ostať vo svete ľudí, baví divákov dodnes - hoci ho režisér Václav Vorlíček so scenáristom Milošom Macourkom dokončil v roku 1971, teda pred vyše polstoročím.



V tom istom roku sa Jan Hrušínský objavil v babičke (r. Antonín Moskalyk). Zahral si tiež v normalizačnej komédii Můj brácha má prima bráchu režiséra Stanislava Strnada (1975), ktorý ho obsadil aj do pokračovania Brácha za všecky peníze (1978).



Medzitým Jan Hrušínský absolvoval hudobno-dramatické oddelenie na Pražskom konzervatóriu a začal hrať na doskách divadla Činoherní studio v Ústí nad Labem. Od roku 1984 do roku 1990 bol členom pražského Realistického divadla. Potom krátko pôsobil na pražských scénach Divadlo Na zábradlí, Rokoko a Divadlo v Řeznické.



V roku 1989 stvárnil snaživého zväzáka Wohanku v komédii Vážení přátelé, ano (r. Dušan Klein). V tom istom roku si so svojím otcom Rudolfom Hrušínským zahrali postavu otca-veľkostatkára a syna v komédii Jiřího Menzla Konec starých časů. Hlavnú rolu mu režisér Jiří Věrčák zveril v snímke Ceremoniář (1995).



Vedľajšie roly si zahral vo filmoch Želary (r. Ondřej Trojan, 2003), Kráska v nesnázích (r. Jan Hřebejk, 2006), Habermannův mlýn (r. Juraj Herz, 2010) a Občanský průkaz (r. Ondřej Trojan, 2010).



V roku 2011 sa pokračovania dočkala Dívka na koštěti, film Saxána a Lexikon kouzel (2011) však nezaznamenal taký ohlas ako prvý diel. V roku 2023 sa ako minister a otec nespútanej vyšetrovateľky v podaní Terezy Ramba objavil v minisérii Docent (Jiří Strach). Jeho posledným dokončeným filmom je Výnimočný stav – komédia, ktorú vlani po siedmich rokoch pauzy nakrútil Jan Hřebejk.



Manželkou Jana Hrušínskeho je herečka Miluše Šplechtová. Herec je principálom súboru Divadelní společnost Jana Hrušínského, ktorú založil v roku 2002 a ktorá od roku 2004 hrá na scéne Divadla Na Jezerce. Stresy sa podpísali pod jeho zdravotné problémy, keď sa v roku 2015 ocitol v ohrození života a po 12-dňovom umelom spánku podstúpil zdĺhavú liečbu. Napokon sa vrátil k svojej práci. "Videl som svoj koniec, totálne sa mi preskladal rebríček hodnôt," spomínal neskôr na obrazovke Českej televízie v relácii 13. komnata.







Zdroj: fdb.cz, csfd.cz, ceskatelevize.cz