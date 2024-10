Herec Joaquin Phoenix, alias Johnny Cash či Joker, má 50 rokov

Na archívnej snímke Joaquin Phoenix. Foto: TASR/AP

San Juan/Bratislava 28. októbra (TASR) - Hereckú kariéru začal už ako osemročný v televíznom seriáli, v ktorom si zahral spolu so starším bratom a mladšou sestrou. Po niekoľkých filmoch z druhej polovice 80. rokov minulého storočia kariéru prerušil. Vrátil sa v roku 1995 a medzi popredných hollywoodskych hercov sa definitívne zaradil po účinkovaní v historickej dráme Gladiátor z roku 2000. V pondelok 28. októbra bude mať Joaquin Phoenix, americký herec a producent 50 rokov.Za Gladiátora si vyslúžil prvú nomináciu na Oscara. Ďalšiu za stvárnenie Johnnyho Casha vo filme Walk the Line (2005). Oscara napokon dostal za herecký výkon v snímke Joker z roku 2019. Uplynulé obdobie bolo pre neho mimoriadne plodné, pred 50-kou stihol zažiariť v Napoleonovi a nedávno aj v pokračovaní Jokera.Joaquin Rafael Phoenix sa narodil 28. októbra 1974 v San Juan v Portoriku. Po otcovi má anglicko-francúzsko-nemecký pôvod a po matke sa v jeho rodokmeni nachádzajú ruskí či aškenázski Židia. Herectvu sa venovali aj jeho štyria súrodenci, pričom významnejšiu hereckú kariéru z nich zaznamenal jeho starší brat River Phoenix, ktorý však zomrel v roku 1993 na predávkovanie drogami.Phoenixovi rodičia sa po narodení syna Rivera a dcéry Rain pripojili k náboženskej sekte Children of God (Božie deti) a ako misionári precestovali Karibik či Južnú Ameriku, a aj preto je miestom narodenia Joaquina Phoenixa Portoriko. V roku 1977 rodičia zo sekty vystúpili, usadili sa na Floride a oficiálne si zmenili priezvisko z Botton na Phoenix. O dva roky neskôr sa rodina presťahovala do Los Angeles, kde začali súrodenci Phoenixovci účinkovať v reklamách a v televíznych seriáloch.V roku 1982 sa ako osemročný Joaquin ojavil v jednej z epizód seriálu Seven Brides for Seven Brothers, v ktorom účinkoval jeho straší brat River. O dva roky neskôr si po boku súrodenca zahral v televíznom filme Backwards: The Riddle of Dyslexia. V roku 1985 stvárnil menšiu úlohu v televíznej rodinnej dráme Kids Don't Tell.Medzi prvé celovečerné filmy Joaquina Phoenixa patrí dobrodružná sci-fi snímka Harryho Winera SpaceCamp (1986). V roku 1987 stvárnil jednu z hlavných postáv v dráme Rusi (r. Rick Rosenthal), v ktorej si zahrala aj jeho mladšia setra Summer Phoenix. O dva roky neskôr sa objavil v úlohe pubertiaka v komerčne úspešnej komédii Rodičovstvo, ktorú režíroval Ron Howard a hlavnú rolu stvárnil Steve Martin.Napriek úspechu komédie prerušil Phoenix kariéru do roku 1995, keď stvárnil jednu z hlavných postáv v snímke Zomrieť pre..., ktorú režíroval Gus Van Sant. V trileri si zahral po boku Nicole Kidmanovej a Matta Dillona. V roku 1997 Oliver Stone zveril Phoenixovi jednu z vedľajších postáv v snímke U-Turn, v ktorej účinkovali Sean Penn, Nick Nolte, Jennifer Lopézová či Jon Voight. Po boku Liv Tylerovej si Phoenix zasa zahral v romantickej dráme Rande, ktorú režíroval Pat O´Connor. Režisér Joel Schumacher obsadil Phoenixa vedľa Nicolasa Cagea do trileru o nelegálnej pornografii 8 MM (1999).Prvej nominácii na Oscara v kategórii Najlepší herecký výkon vo vedľajšej úlohe sa Phoenix dočkal v roku 2001, keď v historickej dráme Ridleyho Scotta Gladiátor (2000) stvárnil rímskeho vládcu Commoda. Snímka dosiahla päť Oscarov, za Najlepší film roka, Najlepší herecký výkon v hlavnej úlohe (Russel Crowe), Najlepšie kostýmy, Najlepšie vizuálne efekty a Najlepší mix zvuku. Druhú nomináciu na Oscara a ocenenie Zlatý glóbus dosiahol Phoenix za stvárnenie legendárneho amerického country speváka, gitaristu a skladateľa Johnyho Casha v snímke Jamesa Mangolda Walk the Line (2005). Vo filme si zahral po boku Reese Witherspoonovej, ktorú ocenili Oscarom v kategórii Najlepší herecký výkon v hlavnej úlohe.V roku 2008 si Phoenix zahral po boku Gwyneth Paltrowej v romantickej dráme Jamesa Graya Milenci. Hlavnú postavu stvárnil aj v sci-fi snímke Ona (r. Spike Jonze) a nomináciu na Oscara v kategórii Najlepší herecký výkon v hlavnej úlohe zaznamenal vďaka psychologickej dráme Majster (2012), ktorú režíroval Paul Thomas Anderson. Zručný herec neunikol ani pozornosti kultového filmového tvorcu Woodyho Allena, ktorý mu zveril hlavnú postavu v snímke Iracionálny muž (2015).Vrchol hereckej kariéry aj v podobe zisku Oscara za Najlepší herecký výkon v hlavnej úlohe a v rovnakej kategórii aj ceny BAFTA dosiahol Phoenix za neopakovateľné stvárnenie skrachovaného komika Arthura Flacka, ktorý sa zmení na šialeného Jokera v rovnomennej snímke Todda Phillipsa z roku 2019. Dráma z komiksového mesta Gotham City sa mna jeseň prebiehajúceho roka dočkala aj pokračovania pod názvom Joker: Folie Deux.V roku 2023 stvárnil Phoenix aj francúzskeho vojvodcu a cisára Napoleona Bonaparteho vo výpravnom historickom filme Ridleyho Scotta Napoleon, ktorý bol nominovaný na Oscara za Najlepšiu výpravu, Najlepšie kostýmy a Najlepšie vizuálne efekty.Od júla 2019 je manželkou Phoenixa americká herečka Rooney Mara, majú spolu dve deti. V roku 2018 sa stretli pred filmovou kamerou v snímke Gartha Davisa Mária Magdaléna, v ktorej Phoenix stvárnil Ježiša Krista.Zdroje: www.csfd.sk; https://www.britannica.com/biography/Joaquin-Phoenix