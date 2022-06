Herec Kevin Spacey bude čeliť obvineniu zo sexuálneho obťažovania

New York 7. júna (TASR) - Americký federálny súd zamietol v pondelok snahy herca Kevina Spaceyho o to, aby boli obvinenia zo sexuálneho obťažovania voči nemu označené ako nedôvodné. TASR správu prevzala od denníka The Guardian.



Spacey je obvinený z toho, že v roku 1986 počas večierku vo svojom sídle na Manhattane sexuálne obťažoval vtedy 14-ročného herca Anthonyho Rappa. Podľa federálneho sudcu Lewisa Kaplana však existujú faktické spory o tom, či sa Spacey naozaj dotýkal Rappových intímnych partií, aby si tak uspokojil vlastné sexuálne túžby.



Podľa sudcu by sa teraz 50-ročný Rapp mohol domáhať odškodného za ublíženie na zdraví a úmyselné spôsobenie emocionálnej traumy.



Spacey podľa súdnych záznamov obvinenia kategoricky poprel. V americkom raňajšom televíznom programe Dobré ráno, Amerika tiež vyhlásil, že si je istý, že sa mu svoju nevinu podarí dokázať.



Kevin Spacey bol súčasťou vlny obvinení zo sexuálneho obťažovania v roku 2017, po ktorej s ním bola ukončená zmluva na televíznom seriáli Dom z kariet (House of Cards). Herca obvinilo v minulosti z obťažovania viac ako tridsať mužov.