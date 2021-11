Herec Sean Penn na východe Ukrajiny nakrúca dokument o ruskej agresii

Kyjev 20. novembra (TASR) - Americký herec Sean Penn navštívil vojenským konfliktom zmietaný východ Ukrajiny, kde vo štvrtok začal nakrúcať nový dokumentárny film o ruskej agresii v danej oblasti.



Na záberoch, ktoré priniesla tlačová agentúra AP, je tento 61-ročný oscarový herec a producent zachytený v prilbe a nepriestrelnej veste. Penn sa v Doneckej oblasti neďaleko frontovej línie stretol s členmi ukrajinskej armády, ktorí bojujú s proruskými separatistami podporovanými Moskvou.



Ukrajina je už niekoľko rokov vtiahnutá do zástupnej vojny proti Rusku, ktoré podporuje proruských povstalcov v regióne Donbas - v Doneckej oblasti a v Luhanskej oblasti.



Pennov dokumentárny projekt skúma, ako tento konflikt ovplyvňuje život v zmienenom východoukrajinskom regióne. Jeho príchod do Donbasu sa uskutočnil v čase, keď ruský prezident Vladimir Putin obvinil Západ z "eskalácie" napätia.



Západ posilňuje na hraniciach s Ruskom vojenskú prítomnosť, zatiaľ čo Moskva zhromažďuje na ukrajinských hraniciach svojich vojakov a arzenál.



Tento zástupný konflikt trvá od povstania v roku 2014, počas ktorého došlo k zvrhnutiu prokremeľského ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča, čo viedlo k ruskej anexii Krymu.



Krymský polostrov vybieha do Čierneho mora a nachádza sa na ňom dôležitý prístav ruského vojnového loďstva s ľahkým prístupom k Stredozemnému moru. Konflikt na východe Ukrajiny si vyžiadal už približne 13.000 mŕtvych.



Operačné veliteľstvo ukrajinských ozbrojených síl na sociálnych sieťach zverejnilo informáciu, že Sean Penn "sa na vlastné oči prišiel presvedčiť o následkoch ruskej agresie".



V danom príspevku sa ďalej uvádza, že myšlienkou pripravovaného filmového dokumentu je "porozprávať širokej verejnosti o udalostiach, ktoré sa dejú v našej krajine".