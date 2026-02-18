< sekcia Zahraničie
Herec Shia LaBeouf údajne napadol dvoch mužov
Zamestnanec hotela sa herca pokúsil vyhodiť, no pred budovou ho LaBeouf vraj viackrát udrel päsťou.
Autor TASR
Washington 18. februára (TASR) - Amerického herca Shiu LaBeoufa (39) v utorok zatkli v meste New Orleans, pretože je podozrivý z napadnutia dvoch mužov počas fašiangového karnevalu Mardi Gras. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Policajti herca zadržali v historickej Francúzskej štvrti v centre New Orleans po obdržaní hlásenia o napadnutí. LaBeouf sa podľa nich v jednom z hotelov správal agresívne.
Zamestnanec hotela sa herca pokúsil vyhodiť, no pred budovou ho LaBeouf vraj viackrát udrel päsťou. Podľa svedkov následne odišiel, ale neskôr sa vrátil a bol ešte agresívnejší. Ďalšieho muža vtedy udrel do nosa.
Policajti po zadržaní previezli LaBeoufa do nemocnice, kde mu ošetrili nešpecifikované zranenia. Potom ho zatkli a obvinili z dvoch prípadov ublíženia na zdraví.
LaBeouf sa začiatkom milénia preslávil vďaka americkej televíznej stanici Disney Channel. Neskôr hral vo filmoch ako Železné srdce alebo Indiana Jones a Kráľovstvo krištáľovej lebky. V sérii Transformers hral tínedžera Sama Witwickyho.
Herec sa po roku 2020 takmer vytratil z hollywoodskeho sveta po tom, čo ho jeho bývalá partnerka a hudobníčka FKA Twigs obvinila z fyzického i psychického týrania. LaBeouf obvinenia poprel a vlani spor vyriešili mimosúdnou cestou.
