Herečka Angelina Jolie je na Ukrajine, pricestovala do Chersonu
Jej návšteva je súčasťou humanitárneho programu zameraného na podporu zdravotníckych zariadení v regiónoch postihnutých vojnou.
Autor TASR
Kyjev 5. novembra (TASR) - Americká herečka Angelina Jolieová pricestovala do ukrajinského mesta Cherson. Podľa fotografií na sociálnych sieťach navštívila tamojšie zdravotnícke zariadenia vrátane pôrodnice a detskej nemocnice, píše TASR na základe stredajšej správy agentúry RBC Ukraine.
Zdroje RBC Ukraine blízke organizátorom Jolieovej cesty tvrdia, že herečka sa bola pozrieť na podmienky liečených pacientov a rozprávala sa s lekármi a matkami na pôrodnom oddelení. Jej návšteva je súčasťou humanitárneho programu zameraného na podporu zdravotníckych zariadení v regiónoch postihnutých vojnou.
Jolieová navštívila Ukrajinu už krátko po začiatku ruskej invázie. Koncom apríla 2022 pricestovala do Ľvova, kde sa stretla s vysídlencami z Doneckej oblasti a miestnymi dobrovoľníkmi.
