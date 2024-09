Herečka Meryl Streepová na pôde OSN obhajovala práva afganských žien

New York 24. septembra (TASR) - Americká herečka Meryl Streepová počas pondelkovej diskusie na okraj Valného zhromaždenia OSN v New Yorku uviedla, že dokonca aj "veverička má viac práv" než akékoľvek afganské dievča. Pripojila sa zároveň k výzve afganských žien, aby vláda Talibanu ukončila prísne obmedzovanie ich života. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Afganské hnutie Taliban od svojho návratu k moci v auguste 2021 zaviedlo mnoho pravidiel, ktorými napríklad zakázal ženám a dievčatám vstup do verejných parkov a na univerzity, zakázal im spievať na verejnosti, nahlas čítať poéziu, prikázal im zakrývať si tvár či chodiť len v sprievode muža. OSN tieto obmedzenia označila ako "rodový apartheid".



"Dnes má aj veverička viac práv než dievča v Afganistane, pretože Taliban zatvoril verejné parky pre ženy a dievčatá," povedala Streepová a dodala, že "vták si v Kábule môže spievať, dievča však na verejnosti nemôže, žena nemôže".



"Myslím si, že ak by sa medzinárodné spoločenstvo ako celok spojilo, mohlo by ovplyvniť zmenu v Afganistane a zastaviť pomalé dusenie sa celej polovice obyvateľstva," uviedla oceňovaná herečka.



Afganská aktivistka za ľudské práva a líderka Ženského fóra o Afganistane Asila Wardaková vyhlásila, že afganské ženy na diskusii OSN pripomenuli svetovým lídrom, že "tento boj nie je len afganským bojom", ale "globálnym bojom proti extrémizmu". Fawzia Koofiová, bývalá poslankyňa v Kábule, vyzvala na vymenovanie osobitného vyslanca OSN, ktorý by vyvíjal tlak na vládu Talibanu.



Podľa generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa diskriminácia žien spôsobuje Afganistanu obrovskú škodu. "Vzdelávanie dievčat je jednou z najrýchlejších ciest, ako naštartovať ekonomický rozvoj a zlepšiť zdravie, blahobyt a prosperitu komunít a všetkých spoločenstiev," uviedol. "Participácia žien a ich líderstvo sú preukázateľne prínosné pre mier a bezpečnosť, sociálnu ochranu, environmentálnu stabilitu a ďalšie oblasti," povedal generálny tajomník a dodal, že Afganistan vo všetkých týchto oblastiach čelí vážnym výzvam.