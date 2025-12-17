< sekcia Zahraničie
Herečka Milla Jovovich, známa z filmu Piaty element, bude mať 50 rokov
Milla Jovovich, rodným menom Milica Bogdanovna Jovovičová, sa narodila 17. decembra 1975 v Kyjeve v rodine srbského lekára a ruskej herečky. Rané detstvo prežila v Moskve.
Autor TASR
Bratislava 17. decembra (TASR) - Presadila sa nielen ako modelka, ale aj ako herečka. Je známa zo snímok Piaty element, Posol: Príbeh Johanky z Arku, Million Dollar Hotel alebo z filmovej série Resident Evil. Milla Jovovich spolupracovala s režisérmi Lucom Bessonom, Paulom Andersonom či Wimom Wendersom.
Keď jej otcovi vypršalo vízum, na základe ktorého mohol pôsobiť vo vtedajšom Sovietskom zväze, sa odsťahoval do Londýna, kam ho chodila manželka s dcérou navštevovať. Napokon sa aj ona rozhodla zostať na Západe, najprv v Londýne, ale po piatich rokoch sa rodina presťahovala do Kalifornie v USA.
Tam sa začala Milla Jovovich venovať modelingu a už ako 11-ročná sa prvý raz objavila na titulnej strane módneho magazínu a o pár mesiacov neskôr zdobila jej tvár aj titulku populárneho časopisu pre mladé dievčatá.
Už ako 13-ročná debutovala pred kamerou v romantickej dráme Spojenie dvoch mesiacov (1988), ktorú režíroval Zalman King. V 15 rokoch dostala hlavnú rolu v romantickej snímke režiséra Williama Grahama Návrat do Modrej lagúny (1991).
V roku 1992 stvárnila ďalšiu hlavnú úlohu v akčnej kriminálnej komédii Kuffs. V snímke, ktorú režíroval Bruce Evans, si zahrala po boku Christiana Slatera. V tom istom roku sa v menšej úlohe predstavila aj v kritikmi oceňovanej životopisnej snímke Chaplin režiséra Richarda Attenborougha.
Tajuplnú „dokonalú bytosť“, do ktorej sa zamiluje záchranca sveta v podaní Brucea Willisa, stvárnila v dnes už kultovej sci-fi snímke Piaty element (1997), ktorú režíroval jej prvý manžel Luc Besson. Ten ju do hlavnej ženskej úlohy obsadil aj v historickej dráme Posol: Príbeh Johanky z Arku (1999).
Renomovaný filmový tvorca Wim Wenders obsadil Jovovich do filmu Million Dollar Hotel (2000), v ktorom si zahrala s Jeremym Daviesom či Melom Gibsonom. V roku 2001 sa objavila v komédii Bena Stillera Zoolander, v ktorej účinkovala nielen po boku samotného Stillera, ale aj Owena Wilsona. V roku 2016 sa predstavila aj v komédii Zoolander 2.
Jej súčasný manžel, režisér Paul Anderson, jej zveril hlavnú úlohu v akčnej sci-fi snímke Resident Evil (2002). Neskôr sa objavila aj v ďalších pokračovaniach - Resident Evil: Apokalypsa (2004), Resident Evil: Zánik (2007), Resident Evil: Afterlife (2010), Resident Evil 5: Odveta (2012) a Resident Evil: Posledná kapitola (2016).
Anderson ju obsadil aj do historickej dobrodružnej snímky Traja mušketieri (2011). Do jej filmografie patria aj filmy Dokonalý únik (2009), Nevera z lásky (2010), Šok a úžas (2017), Hellboy (2019) alebo Čarodejnica a lovec (2025).
