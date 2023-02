Herečka Riseboroughová zostáva v súťaži o prestížnu filmovú cenu Oscar

Londýn/Los Angeles 1. februára (TASR) — Rada americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) na svojom utorňajšom zasadnutí rozhodla, že britskej herečke Andrei Riseboroughovej neodoberie nomináciu na prestížnu filmovú cenu Oscar v kategórii najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe. Informovala o tom britská stanica BBC.



Riseboroughová bola outsiderom na nomináciu, ale podporovali ju hviezdy ako Gwyneth Paltrowová, Courteney Coxová, Jennifer Anistonová či Edward Norton.



Oscarová akadémia na svojom utorkovom zasadnutí skúmala, či kampaň podporovateľov Riseboroughovej neporušila pravidlá AMPAS. Rada dospela k záveru, že taktika použitá pri propagácii filmu, v ktorom Riseboroughová účinkovala, vyvolala obavy, no "nedosiahli takú úroveň, aby sa nominácia filmu mala zrušiť".



Zaradenie britskej herečky na zoznam kandidátov na jedno z najprestížnejších ocenení vo filmovom priemysle vyvolalo pomerne veľké prekvapenie — najmä preto, že nízkorozpočtová filmová dráma To Leslie, v ktorej hrala, bola síce kritikmi ocenená, ale divákmi zostala takmer nepovšimnutá.



Konkurentkami Riseboroughovej v danej kategórii sú okrem iných Cate Blanchettová za výkon v psychologickej dráme Tár, kde hrala dirigentku Berlínskej filharmónie, ako aj Ana de Armasová — hviezda životopisného filmu Blondínka o Marilyn Monroeovej.



Väčšina odborníkov z branže sa zhoduje, že Riseboroughová podáva vo filme To Leslie vynikajúci a nezabudnuteľný výkon. Časť kritikov si však myslí, že jej nominácia mohla byť na úkor herečiek tmavej pleti.



Očakávalo sa totiž, že na Oscara bude nominovaná Danielle Deadwylerová za svoj výkon vo filme Till, či jej kolegyňa Viola Davisová, ktorá hrala vo filme The Woman King.



Potenciálne nominovaní na Oscara majú za sebou spravidla nákladné kampane, ktoré zvyčajne financuje konkrétne filmové štúdio. Film To Leslie, ktorý v kinách zarobil 27.000 dolárov, sa však spoliehal skôr na ústne ohlasy jej priaznivcov zvučných mien.



Nominácia Riseboroughovej bola veľmi nezvyčajná predovšetkým preto, že sa neobjavila na žiadnom z predchádzajúcich galavečerov, s výnimkou Independent Spirit Awards, ktoré sú špecificky určené pre nezávislé filmy, doplnila BBC.