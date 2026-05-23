Herečka Streisandová si Zlatú palmu v Cannes nepreberie
Vedenie festivalu však potvrdilo, že slávnostná pocta sa uskutoční aj bez jej osobnej prítomnosti.
Autor TASR
Cannes 23. mája (TASR) - Americká herečka a speváčka Barbra Streisandová zrušila svoju účasť na záverečnom ceremoniáli 79. ročníka medzinárodného filmového Festivalu v Cannes. Legendárna umelkyňa si mala osobne prevziať čestnú Zlatú palmu za celoživotné dielo.
„Na odporúčanie lekárov sa na tohtoročnom Festivale v Cannes, žiaľ, nemôžem zúčastniť, keďže sa stále zotavujem zo zranenia kolena,“ uviedla Streisandová vo vyhlásení, z ktorého citovala tlačová agentúra DPA.
Vedenie festivalu však potvrdilo, že slávnostná pocta sa uskutoční aj bez jej osobnej prítomnosti. Záverečný ceremoniál spojený s odovzdávaním cien sa bude konať v sobotu 23. mája.
Streisandová (84) patrí k najväčším ikonám hudobného a filmového sveta. Na konte má 37 štúdiových albumov, desať cien Grammy, 11 Zlatých glóbusov a dvoch Oscarov, pričom triumfovala ako historicky prvá žena v kategórii najlepšia filmová pieseň. Divákom sa do pamäti zapísala najmä vďaka snímkam Funny Girl (1968), Čo ďalej, doktor? (1972), Jentl (1983) či Dve tváre lásky (1996).
V Cannes pôjde o tretiu osobnosť, ktorá tento rok získa čestnú Zlatú palmu. Počas otváracieho ceremoniálu si trofej prevzal novozélandský režisér Peter Jackson a v piatok organizátori cenou prekvapili amerického herca Johna Travoltu. Hviezda filmov ako Horúčka sobotňajšej noci (1977), Pomáda (1978) a Pulp Fiction (1994) uviedla, že toto ocenenie nečakala, a pôsobila viditeľne dojato. „Jednoducho tomu nemôžem uveriť. Toto je viac než Oscar,“ povedal 72-ročný herec.
Travolta si trofej prevzal krátko pred premietaním svojho režisérskeho debutu s názvom Propeller One-Way Night Coach. Príbeh je založený na detskej knihe, ktorú kedysi napísal pre svojho syna Jetta, ktorý zomrel v roku 2009. Film sleduje osemročného chlapca na jeho prvom lete, čo je pre herca blízka téma, keďže je vášnivým pilotom.
