Herečku a odbojárku J. Bakerovú pochovajú v parížskom Panteóne

Paríž 22. augusta (TASR) - Ostatky francúzsko-americkej herečky, speváčky, tanečnice a odbojárky Joséphine Bakerovej budú koncom novembra premiestnené do parížskeho Panteónu, kde sú pochované významné francúzske osobnosti. Podľa agentúry AFP to v nedeľu potvrdil poradca francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.



Bakerová sa narodila v americkom štáte Missouri 3. júna 1906. Zomrela 12. apríla 1975 v Paríži na následky mŕtvice, no pochovaná je Monaku.



V Panteóne je pochovaných 80 osobností francúzskej histórie z oblasti politiky, kultúry a vedy. Z nich je iba päť žien a Bakerová bude prvou černoškou, ktorej ostatky tam uložia. O pochovaní osobností v tejto historickej stavbe z druhej polovice 18. storočia inšpirovanej Panteónom v Ríme, ktorá pôvodne slúžila ako kostol zasvätený svätej Genovéve, môže rozhodnúť iba francúzsky prezident.



O premiestnenie Bakerovej ostatkov sa od roku 2013 usilovala skupina vedená jej synom Brianom Bouillonom-Bakerom. Jej členovia sa 21. júla stretli s Macronom, ktorý s týmto návrhom súhlasil.



"Bola výtvarníčkou, prvou medzinárodnou hviezdou čiernej pleti, múzou kubistov, odbojárkou vo francúzskej armáde počas 2. svetovej vojny, po boku Martina Luthera Kinga aktívne bojovala za občianske práva," uvádza sa v petícii požadujúcej pochovanie Bakerovej v Panteóne, pod ktorú sa podpísalo 38.000 ľudí.



Prevoz ostatkov Bakerovej sa uskutoční 30. novembra. V tento deň sa v roku 1937 vydala za francúzskeho priemyselníka Jeana Liona, čím získala aj francúzske občianstvo.