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Herrmann: Útok v Mníchove bol zameraný na zbrojárske spoločnosti
Herrmann konštatoval, že najnovšie udalosti sa odohrávajú na pozadí zhoršenej bezpečnostnej situácie a konfliktov vo svete.
Autor TASR
Mníchov 3. septembra (TASR) — Nočný incident v Mníchove, pri ktorom bolo na stavenisko pri sídle firmy Rohde & Schwarz vhodených niekoľko zápalných zariadení, označil vo štvrtok bavorský minister vnútra Joachim Herrmann za podpaľačský útok zameraný na budovy alebo staveniská priamo spojené so zbrojárskymi a bezpečnostnými firmami. Orgány predpokladajú politický motív týchto činov a vyšetrovanie preto prevzalo Ústredie pre boj proti extrémizmu a terorizmu (ZET), ktoré patrí pod generálnu prokuratúru v Mníchove. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správy stanice Deutsche Welle a portálu denníka Bild.
Minister zdôraznil, že incident zapadá do širšieho trendu zvýšeného rizika útokov na infraštruktúru v Nemecku, ktorý sa v posledných dňoch prejavil sabotážnymi útokmi na dve elektrické rozvodne či pokuse o útok dronom s výbušninami na letisku v Lipsku.
Herrmann konštatoval, že najnovšie udalosti sa odohrávajú na pozadí zhoršenej bezpečnostnej situácie a konfliktov vo svete. Dodal, že nejde o ohrozenie občanov vo všeobecnosti, na nejakom náhodnom mieste, ale o cielené pokusy zasiahnuť firmy pôsobiace v sektore obrany a bezpečnosti.
„Musíme brať tieto riziká veľmi vážne a byť pripravení na to, že sa niečo také môže stať kedykoľvek niekde v Nemecku,“ konštatoval Herrmann.
Bavorský minister hospodárstva Hubert Aiwanger vyzval na posilnenie ochrany strategických podnikov a upozornil, že útoky na technologické firmy napojené na bezpečnostný a obranný priemysel sú na vzostupe.
Denník Bild informoval, že na stavenisko pri sídle firmy Rohde & Schwarz v mníchovskej štvrti Berg am Laim boli vhodené zrejme z auta najmenej tri zápalné zariadenia, pričom dve vybuchli a tretie musela zneškodniť špeciálna jednotka. Iné zdroje uvádzajú dve zariadenia. Po krátkom pátraní polícia zadržala na neďalekej čerpacej stanici dvoch podozrivých – 28-ročnú ženu a 38-ročného muža, oboch občanov Bulharska.
Miesto činu sa nachádza v blízkosti železničnej stanice München Ost (Mníchov východ). Okrem firmy Rohde & Schwarz, popredného svetového technologického koncernu, ktorý sa špecializuje na elektronické testovacie, meracie, komunikačné a bezpečnostné systémy, sídli v bezprostrednej blízkosti aj spoločnosť Helsing, zaoberajúca sa vývojom softvéru založeného na umelej inteligencii a výrobou vojenského hardvéru pre obranný priemysel.
Či išlo o cielený útok na jednu z týchto spoločností, je predmetom vyšetrovania, oznámila prokuratúra. Zisťuje aj to, či súvisel s vojnou na Ukrajine.
Keďže Berlín poskytuje Kyjevu politickú a vojenskú podporu od začiatku invázie ruských síl a zároveň zvyšuje svoje vlastné vojenské kapacity, obranný priemysel sa čoraz viac stáva cieľom tzv. hybridných útokov a akcií ľavicových a krajne ľavicových skupín. Nemecké bezpečnostné zložky v posledných rokoch opakovane upozorňujú na rastúce riziko hybridných útokov na zbrojársky priemysel. Spolkový úrad na ochranu ústavy (BfV), nemecká kontrarozviedka, v júli vyzval zamestnancov týchto spoločností na zvýšenú ostražitosť. Upozornil najmä na možné špionážne a sabotážne aktivity organizované Ruskom alebo vykonané z poverenia Moskvy.
Minister zdôraznil, že incident zapadá do širšieho trendu zvýšeného rizika útokov na infraštruktúru v Nemecku, ktorý sa v posledných dňoch prejavil sabotážnymi útokmi na dve elektrické rozvodne či pokuse o útok dronom s výbušninami na letisku v Lipsku.
Herrmann konštatoval, že najnovšie udalosti sa odohrávajú na pozadí zhoršenej bezpečnostnej situácie a konfliktov vo svete. Dodal, že nejde o ohrozenie občanov vo všeobecnosti, na nejakom náhodnom mieste, ale o cielené pokusy zasiahnuť firmy pôsobiace v sektore obrany a bezpečnosti.
„Musíme brať tieto riziká veľmi vážne a byť pripravení na to, že sa niečo také môže stať kedykoľvek niekde v Nemecku,“ konštatoval Herrmann.
Bavorský minister hospodárstva Hubert Aiwanger vyzval na posilnenie ochrany strategických podnikov a upozornil, že útoky na technologické firmy napojené na bezpečnostný a obranný priemysel sú na vzostupe.
Denník Bild informoval, že na stavenisko pri sídle firmy Rohde & Schwarz v mníchovskej štvrti Berg am Laim boli vhodené zrejme z auta najmenej tri zápalné zariadenia, pričom dve vybuchli a tretie musela zneškodniť špeciálna jednotka. Iné zdroje uvádzajú dve zariadenia. Po krátkom pátraní polícia zadržala na neďalekej čerpacej stanici dvoch podozrivých – 28-ročnú ženu a 38-ročného muža, oboch občanov Bulharska.
Miesto činu sa nachádza v blízkosti železničnej stanice München Ost (Mníchov východ). Okrem firmy Rohde & Schwarz, popredného svetového technologického koncernu, ktorý sa špecializuje na elektronické testovacie, meracie, komunikačné a bezpečnostné systémy, sídli v bezprostrednej blízkosti aj spoločnosť Helsing, zaoberajúca sa vývojom softvéru založeného na umelej inteligencii a výrobou vojenského hardvéru pre obranný priemysel.
Či išlo o cielený útok na jednu z týchto spoločností, je predmetom vyšetrovania, oznámila prokuratúra. Zisťuje aj to, či súvisel s vojnou na Ukrajine.
Keďže Berlín poskytuje Kyjevu politickú a vojenskú podporu od začiatku invázie ruských síl a zároveň zvyšuje svoje vlastné vojenské kapacity, obranný priemysel sa čoraz viac stáva cieľom tzv. hybridných útokov a akcií ľavicových a krajne ľavicových skupín. Nemecké bezpečnostné zložky v posledných rokoch opakovane upozorňujú na rastúce riziko hybridných útokov na zbrojársky priemysel. Spolkový úrad na ochranu ústavy (BfV), nemecká kontrarozviedka, v júli vyzval zamestnancov týchto spoločností na zvýšenú ostražitosť. Upozornil najmä na možné špionážne a sabotážne aktivity organizované Ruskom alebo vykonané z poverenia Moskvy.