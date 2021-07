Herzog a Erdogan hovorili o zlepšení vzťahov medzi Izraelom a Tureckom

Jeruzalem 13. júla (TASR) – Nový izraelský prezident Jicchak Herzog a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sa v pondelok večer zhodli, že obnovenie dobrých vzťahov z minulosti medzi ich dvoma krajinami je dôležité pre bezpečnosť a stabilitu v regióne. Informoval o tom v utorok na svojej webovej stránke denník The Jerusalem Post.



Prezidenti absolvovali 40-minútový telefonický rozhovor. Vzťahy medzi Izraelom a Tureckom sa začali zhoršovať v roku 2010 po útoku izraelského komanda na tureckú flotilu s humanitárnou pomocou pre pásmo Gazy, pri ktorom zahynulo desať tureckých aktivistov. Turecko však má v Izraeli diplomatické zastúpenie a pokračuje aj obchodná výmena medzi týmito krajinami.



Turecko chcelo po nástupe novej americkej vlády zlepšiť svoje vzťahy s USA, píše The Jerusalem Post s odvolaním sa na analytikov. Chcelo to dosiahnuť i prostredníctvom zlepšenia vzťahov s Izraelom, kde plánuje vymenovať nového veľvyslanca.



Erdogan a Herzog takisto uviedli, že v obchodných vzťahoch medzi týmito krajinami nastal i napriek pandémii nárast. Izrael a Turecko budú podľa prezidentov pokračovať v rozhovorochaji v súvislosti s riešením konfliktu Izraela s Palestínou.