Herzog a Kac odsúdili Khanov návrh na vydanie zatykačov na Netanjahua

Jeruzalem 20. mája (TASR) - Rozhodnutie hlavného prokurátora Medzinárodného trestného súdu (ICC) Karima Khana požiadať o vydanie zatykačov na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a ministra obrany Joava Galanta je neslýchané a povzbudí teroristov po celom svete. Vyhlásil to v pondelok izraelský prezident Jicchak Herzog. Rozhodnutie odsúdil i izraelský minister zahraničných vecí Jisrael Kac, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Khan požiadal o vydanie zatykača v pondelok aj na vodcov palestínskeho militantného hnutia Hamas Jahju Sinwára, Muhammada Dajfa a Ismáíla Haníju.



"Akákoľvek snaha o nájdenie paralel medzi týmito ohavnými teroristami a demokraticky zvolenou vládou Izraela, ktorá pracuje na naplnení svojej povinnosti obraňovať a chrániť svojich občanov v súlade s princípmi medzinárodného práva, je neslýchaná a nikto ju nemôže akceptovať," uviedol Herzog na sociálnej sieti X.



Zároveň zdôraznil, že hlavnou starosťou medzinárodného spoločenstva by mal byť návrat izraelských rukojemníkov, ktorých militanti uniesli pri októbrovom útoku na Izrael.



Šéf izraelskej diplomacie krok hlavného prokurátora ICC prirovnal k útoku Hamasu na Izrael, v dôsledku ktorého vypukla vlani v októbri vojna v Pásme Gazy.



"Hlavný prokurátor jedným dychom spomína izraelského premiéra a ministra obrany po boku ohavných monštier Hamasu – je to historické zneuctenie, na ktoré sa nezabudne," uviedol Kac v príspevku na sociálnej sieti X.



Zároveň oznámil, že nariadil okamžité zriadenia špeciálneho koordinačného centra na ministerstve zahraničných vecí, ktorého cieľom bude bojovať proti tomuto rozhodnutiu.



"Plánujem hovoriť s ministrami zahraničných vecí vedúcich krajín sveta a vyzvať ich, aby sa postavali proti rozhodnutiu hlavného prokurátora," uviedol Kac s tým, že ministrov požiada, aby v prípade vydania zatykačov odmietli ich uplatnenie.



"Nijaká sila na svete nám nezabráni priniesť späť domov všetkých našich rukojemníkov a zvrhnúť teroristický režim Hamasu," dodal Kac.



Khan vo svojom návrhu na vydanie zatykačov argumentoval tým, že sú dôvody domnievať sa, že spomínaní predstavitelia Izraela a Hamasu nesú trestnú zodpovednosť za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. Špecifikoval, že Netanjahu a Galant by mali byť obvinení z vyhladzovania a vyvolávania hladomoru ako spôsobu vedenia vojny vrátane odmietnutia dodávok humanitárnej pomoci a úmyselného zamerania sa na civilistov v konflikte.