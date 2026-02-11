< sekcia Zahraničie
Herzog dúfa, že rokovania s USA pomôžu v boji proti iránskej ríši zla
Netanjahu absolvuje už svoju šiestu návštevu Spojených štátov, odkedy sa Trump po druhý raz ujal úradu.
Autor TASR
Canberra 11. februára (TASR) - Izraelský prezident Jicchak Herzog vyjadril nádej, že rokovania premiéra Benjamina Netanjahua s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktoré sa vo Washingtone uskutočnia v stredu, pomôžu v boji proti iránskej „ríši zla“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Netanjahu absolvuje už svoju šiestu návštevu Spojených štátov, odkedy sa Trump po druhý raz ujal úradu. Ako uviedol, prezidenta USA vyzve, aby zaujal tvrdší postoj k iránskemu programu balistických rakiet.
Trump v predvečer stretnutia v Bielom dome – ktorého začiatok je naplánovaný na 11:00 h miestneho času (17:00 h SEČ) – povedal, že zvažuje vyslanie druhej americkej lietadlovej lode na Blízky východ, aby tak vyvinul tlak na Teherán v záujme dosiahnutia jadrovej dohody.
Spojené štáty a Irán vedú od minulého piatka opätovne rozhovory zamerané na jadrový program Teheránu, ktoré prerušili po 12-dňovej izraelsko-iránskej vojne z vlaňajšieho júna. Trump neskôr nariadil posilniť vojenskú prítomnosť USA v oblasti Perzského zálivu.
Herzog, ktorý sa vyjadroval v Canberre po boku austrálskeho premiéra Anthonyho Albaneseho, obom zaželal „úspech pri nastolení mieru a podkopávaní impéria zla vychádzajúceho z Teheránu“.
Izraelský prezident tiež dodal, že budú diskutovať o „ďalšej fáze v Gaze, ktorá je dôležitá pre nás všetkých a ktorá, dúfam, prinesie lepšiu budúcnosť všetkým“.
Cieľom štvordňovej návštevy Herzoga je vyjadriť podporu austrálskej židovskej komunite po decembrovej streľbe na pláži Bondi v Sydney, pri ktorej počas osláv sviatku Chanuka zahynulo 15 ľudí, píše AFP.
Jeho nášteva však vo veľkých austrálskych mestách vyvolala protesty ľudí, ktorí nesúhlasia s izraelskými krokmi na palestínskych územiach.
V pondelok večer vypukol v centre Sydney chaos a potýčky, keď sa polícia snažila zabrániť davu v pochode do oblasti mesta označenej ako „zakázaná zóna“.
Pri stretoch v obchodnej štvrti mesta policajti použili proti protestujúcim a zástupcom médií vrátane fotografa agentúry AFP obranný sprej.
Netanjahu absolvuje už svoju šiestu návštevu Spojených štátov, odkedy sa Trump po druhý raz ujal úradu. Ako uviedol, prezidenta USA vyzve, aby zaujal tvrdší postoj k iránskemu programu balistických rakiet.
Trump v predvečer stretnutia v Bielom dome – ktorého začiatok je naplánovaný na 11:00 h miestneho času (17:00 h SEČ) – povedal, že zvažuje vyslanie druhej americkej lietadlovej lode na Blízky východ, aby tak vyvinul tlak na Teherán v záujme dosiahnutia jadrovej dohody.
Spojené štáty a Irán vedú od minulého piatka opätovne rozhovory zamerané na jadrový program Teheránu, ktoré prerušili po 12-dňovej izraelsko-iránskej vojne z vlaňajšieho júna. Trump neskôr nariadil posilniť vojenskú prítomnosť USA v oblasti Perzského zálivu.
Herzog, ktorý sa vyjadroval v Canberre po boku austrálskeho premiéra Anthonyho Albaneseho, obom zaželal „úspech pri nastolení mieru a podkopávaní impéria zla vychádzajúceho z Teheránu“.
Izraelský prezident tiež dodal, že budú diskutovať o „ďalšej fáze v Gaze, ktorá je dôležitá pre nás všetkých a ktorá, dúfam, prinesie lepšiu budúcnosť všetkým“.
Cieľom štvordňovej návštevy Herzoga je vyjadriť podporu austrálskej židovskej komunite po decembrovej streľbe na pláži Bondi v Sydney, pri ktorej počas osláv sviatku Chanuka zahynulo 15 ľudí, píše AFP.
Jeho nášteva však vo veľkých austrálskych mestách vyvolala protesty ľudí, ktorí nesúhlasia s izraelskými krokmi na palestínskych územiach.
V pondelok večer vypukol v centre Sydney chaos a potýčky, keď sa polícia snažila zabrániť davu v pochode do oblasti mesta označenej ako „zakázaná zóna“.
Pri stretoch v obchodnej štvrti mesta policajti použili proti protestujúcim a zástupcom médií vrátane fotografa agentúry AFP obranný sprej.