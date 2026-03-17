< sekcia Zahraničie
Herzog: Európa by mala podporiť Izrael v boji proti Hizballáhu
Autor TASR
Jeruzalem 17. marca (TASR) - Izraelský prezident Jicchak Herzog v pondelok pre agentúru AFP vyhlásil, že Európa by mala podporiť boj jeho krajiny proti libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh, informuje TASR.
„Európa by mala podporiť akékoľvek úsilie, akékoľvek úsilie, zamerané na okamžité zlikvidovanie Hizballáhu,“ povedal Herzog. „Mali by pochopiť, že ak chcete niečo dosiahnuť, niekedy musíte vyhrať vojnu,“ dodal.
Prezidentove vyjadrenia nasledovali po tom, ako izraelská armáda oznámila, že na juhu Libanonu začala proti militantom „obmedzené pozemné operácie“, aby posilnila svoju predsunutú obrannú oblasť.
Iránom podporovaný Hizballáh považuje viacero krajín vrátane Európskej únie za teroristickú organizáciu (prípadne iba jeho vojenské krídlo). Libanon do vojny na Blízkom východe vtiahli útoky militantov na Izrael z 2. marca v reakcii na zabitie iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího.
Počas dvoch týždňov prebiehajúcich bojov bolo v Libanone zo svojich domovov vyhnaných už viac než jeden milión ľudí, informovali tamojšie úrady.
AFP pripomína, že francúzsky prezident Emmanuel Macron v sobotu ponúkol usporiadanie priamych rokovaní medzi izraelskou a libanonskou vládou v Paríži. Podľa jeho slov je Bejrút na rokovania pripravený.
Herzog tento návrh v rozhovore pre AFP označil ako „veľmi pozitívny vývoj“. „Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sa rokovania uskutočnili... je najvyšší čas, aby sme mali príležitosť posunúť sa s Libanonom dopredu,“ podotkol izraelský prezident.
Vláda premiéra Benjamina Netanjahua však zatiaľ verejne nenaznačila, že akékoľvek rokovania s Bejrútom sú na programe, zdôrazňuje AFP. Agentúra tiež dodáva, že izraelskí predstavitelia opakovane kritizovali Libanon za to, čo považujú za nesplnenie záväzku Hizballáh odzbrojiť.
„Nachádzame sa na historickom rázcestí,“ povedal Herzog o americko-izraelskej vojne s Iránom. „Príde moment, keď po viac ako jednej generácii nekonečných vojen, krviprelievania a teroru bude ich hlavná príčina, ktorá pochádza z Teheránu, zablokovaná a zastavená, a celý smer regiónu sa zmení,“ pokračoval.
Prezident zároveň trval na tom, že porážka duchovných autorít v Iráne je „v najhlbšom záujme národnej bezpečnosti Európy“.
