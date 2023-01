Herzog hovoril o antisemitizme a popieraní holokaustu

Brusel 26. januára (TASR) — Poslanci Európskeho parlamentu (EP) by mali robiť kroky k odstráneniu antisemitizmu v Európe a prijať definíciu antisemitizmu od Medzinárodnej aliancie pre pripomínanie si holokaustu. Uviedol to vo štvrtok izraelský prezident Jicchak Herzog na pôde EP v Bruseli, informuje spravodajca TASR.



"Európa by nemohla byť tým, čím je bez židov," povedal Herzog. Pripomenul, že antisemitizmus spôsobil, že Európa zaútočila na časť svojej vlastnej DNA a dve tisícročia spoločná dlhá história bola "vymazaná".



Podľa neho antisemitizmus nevznikol vo vzduchoprázdne a "nacistická mašinéria smrti" by nedokázala uskutočniť svoju hrôzostrašnú víziu, keby nepadla na úrodnú pôdu nenávisti voči židom.



Herzog povedal, že antisemitizmus pretrváva. Popieranie holokaustu sa prejavuje "v novom šate" a šíri sa novými kanálmi, najmä na internete. "Vzdialenosť medzi príspevkom na Facebooku a rozbíjaním náhrobných kameňov na cintoríne je kratšia, než by sme si mysleli. Zmätené tvíty môžu zabíjať. Naozaj môžu."



Zdôraznil, že Európa musí zohrávať zásadnú úlohu pri potláčaní antisemitizmu. Vyzval europoslancov, aby neignorovali nové trendy, ale vnímali varovné signály, odhalili príznaky pandémie antisemitizmu a bojovali proti nej za každú cenu.



"Musíte zabezpečiť, aby každý žid, ktorý chce žiť plnohodnotný život vo vašich krajinách, tak mohol urobiť bezpečne a bez strachu," povedal Herzog.



Dodal, že prostredníctvom vzdelávania, legislatívy a ďalších nástrojov, ktoré majú k dispozícii, by sa europoslanci a EÚ mali zaviazať k odstráneniu rasizmu, nenávisti a antisemitizmu vo všetkých ich formách.



V kontexte vzťahov medzi EÚ a Izraelom, spomenul, že obe strany sú spojené "neoddeliteľným putom" a vyzval poslancov a EÚ, aby rozšírili, prehĺbili a posilnili toto partnerstvo s cieľom lepšie bojovať proti súčasným výzvam, ktorým Izrael a EÚ čelia, vrátane hrozby, ktorú predstavuje Irán pre Izrael a pre širší Blízky východ a Ukrajinu.



Zasadnutie EP otvorila jeho predsedníčka Roberta Metsolová. Holokaust označila za "najväčší zločin v dejinách", ktorého cieľom bolo vyhladenie ľudí. Konštatovala, že je nevyhnutné pokračovať v pripomínaní si holokaustu, pretože antisemitizmus stále existuje a vymiera posledná generácia, prinášajúca svedectvo z prvej ruky.



Herzog a Metsolová po skončení zasadania pred plenárnou sálou EP odhalili maľbu s názvom Utečenec od Felixa Nussbauma.



Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu pripadá na 27. Januára. Bol vyhlásený Organizáciou Spojených národov v roku 2005 na pamiatku holokaustu a pri príležitosti 60. výročia oslobodenia koncentračného tábora Osvienčim-Brezinka (Auschwitz-Birkenau).



(spravodajca TASR Jaromír Novak)