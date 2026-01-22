< sekcia Zahraničie
Herzog: Iránska budúcnosť spočíva v zmene režimu
Demonštrácie vypukli 28. decembra v Teheráne v reakcii na ekonomickú krízu, no z iránskej metropoly sa postupne rozšírili do celej krajiny.
Autor TASR
Davos 22. januára (TASR) - Izraelský prezident Jicchak Herzog vo štvrtok vyhlásil, že jedinou budúcnosťou pre Irán môže byť len zmena režimu. Rozsiahle protivládne protesty v krajine podľa neho oslabili vedenie Iránu, ktorý sa v súčasnosti nachádza „v krehkej situácii“. TASR správu prebrala z agentúr AFP a DPA.
„Iránsky ľud túži po zmene. Iránsky ľud si zaslúži zmenu,“ povedal Herzog na konferencii Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose.
„Ľudia nesmierne trpia. Krajinu sužuje nedostatok potravín, vody a mnohých ďalších základných vecí. Ekonomika je v troskách,“ pokračoval izraelský prezident.
„Budúcnosť iránskeho ľudu môže predstavovať iba zmena režimu,“ vyhlásil a dodal, že takáto zmena musí prísť zvnútra Iránu s podporou medzinárodného spoločenstva.
Herzog vo štvrtok tiež kritizoval nedostatok hlasnej medzinárodnej opozície voči iránskemu vedeniu a porovnal to s globálnymi prejavmi solidarity s Palestínčanmi počas vojny v Pásme Gazy.
Izrael opakovane vyjadril podporu pre protestujúcich Iráncov, čo Teherán vnímal ako snahu o podkopanie národnej jednoty, pripomína AFP.
Demonštrácie vypukli 28. decembra v Teheráne v reakcii na ekonomickú krízu, no z iránskej metropoly sa postupne rozšírili do celej krajiny. Po brutálnych zásahoch tamojších bezpečnostných zložiek minulý týždeň postupne utíchli.
Pri protestoch zomreli tisícky ľudí, no informácie o presných počtoch obetí sa líšia. Iránske úrady cez víkend uviedli, že pri protestoch zahynulo najmenej 5000 ľudí vrátane 500 členov bezpečnostných zložiek. Štátna televízna stanica IRIB však v stredu informovala, že počas demonštrácií zahynulo 3117 ľudí. Podľa ľudskoprávnych skupín je skutočný počet obetí pravdepodobne oveľa vyšší.
„Iránsky ľud túži po zmene. Iránsky ľud si zaslúži zmenu,“ povedal Herzog na konferencii Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose.
„Ľudia nesmierne trpia. Krajinu sužuje nedostatok potravín, vody a mnohých ďalších základných vecí. Ekonomika je v troskách,“ pokračoval izraelský prezident.
„Budúcnosť iránskeho ľudu môže predstavovať iba zmena režimu,“ vyhlásil a dodal, že takáto zmena musí prísť zvnútra Iránu s podporou medzinárodného spoločenstva.
Herzog vo štvrtok tiež kritizoval nedostatok hlasnej medzinárodnej opozície voči iránskemu vedeniu a porovnal to s globálnymi prejavmi solidarity s Palestínčanmi počas vojny v Pásme Gazy.
Izrael opakovane vyjadril podporu pre protestujúcich Iráncov, čo Teherán vnímal ako snahu o podkopanie národnej jednoty, pripomína AFP.
Demonštrácie vypukli 28. decembra v Teheráne v reakcii na ekonomickú krízu, no z iránskej metropoly sa postupne rozšírili do celej krajiny. Po brutálnych zásahoch tamojších bezpečnostných zložiek minulý týždeň postupne utíchli.
Pri protestoch zomreli tisícky ľudí, no informácie o presných počtoch obetí sa líšia. Iránske úrady cez víkend uviedli, že pri protestoch zahynulo najmenej 5000 ľudí vrátane 500 členov bezpečnostných zložiek. Štátna televízna stanica IRIB však v stredu informovala, že počas demonštrácií zahynulo 3117 ľudí. Podľa ľudskoprávnych skupín je skutočný počet obetí pravdepodobne oveľa vyšší.