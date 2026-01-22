Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Herzog: Iránska budúcnosť spočíva v zmene režimu

Izraelský prezident Jicchak Herzog hovorí počas 56. Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose vo štvrtok 22. januára 2026. Foto: TASR/AP

Demonštrácie vypukli 28. decembra v Teheráne v reakcii na ekonomickú krízu, no z iránskej metropoly sa postupne rozšírili do celej krajiny.

Autor TASR
Davos 22. januára (TASR) - Izraelský prezident Jicchak Herzog vo štvrtok vyhlásil, že jedinou budúcnosťou pre Irán môže byť len zmena režimu. Rozsiahle protivládne protesty v krajine podľa neho oslabili vedenie Iránu, ktorý sa v súčasnosti nachádza „v krehkej situácii“. TASR správu prebrala z agentúr AFP a DPA.

„Iránsky ľud túži po zmene. Iránsky ľud si zaslúži zmenu,“ povedal Herzog na konferencii Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose.

„Ľudia nesmierne trpia. Krajinu sužuje nedostatok potravín, vody a mnohých ďalších základných vecí. Ekonomika je v troskách,“ pokračoval izraelský prezident.

„Budúcnosť iránskeho ľudu môže predstavovať iba zmena režimu,“ vyhlásil a dodal, že takáto zmena musí prísť zvnútra Iránu s podporou medzinárodného spoločenstva.

Herzog vo štvrtok tiež kritizoval nedostatok hlasnej medzinárodnej opozície voči iránskemu vedeniu a porovnal to s globálnymi prejavmi solidarity s Palestínčanmi počas vojny v Pásme Gazy.

Izrael opakovane vyjadril podporu pre protestujúcich Iráncov, čo Teherán vnímal ako snahu o podkopanie národnej jednoty, pripomína AFP.

Demonštrácie vypukli 28. decembra v Teheráne v reakcii na ekonomickú krízu, no z iránskej metropoly sa postupne rozšírili do celej krajiny. Po brutálnych zásahoch tamojších bezpečnostných zložiek minulý týždeň postupne utíchli.

Pri protestoch zomreli tisícky ľudí, no informácie o presných počtoch obetí sa líšia. Iránske úrady cez víkend uviedli, že pri protestoch zahynulo najmenej 5000 ľudí vrátane 500 členov bezpečnostných zložiek. Štátna televízna stanica IRIB však v stredu informovala, že počas demonštrácií zahynulo 3117 ľudí. Podľa ľudskoprávnych skupín je skutočný počet obetí pravdepodobne oveľa vyšší.
