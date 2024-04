Herzog: Izrael bráni Európu pred iránskou ríšou zla

Tel Aviv 15. apríla (TASR) - Izraelský prezident Jicchak Herzog označil v nedeľu útok Iránu na Izrael za "vyhlásenie vojny" a v rozhovore pre britskú stanicu Sky News uviedol, že Izrael bráni Európu pred iránskou "ríšou zla". Zároveň však trval na tom, že jeho krajina "chce mier", informuje TASR podľa agentúry DPA a stanice Sky News.



"Sme tu, aby sme Európu chránili pred touto ríšou zla, a prišiel čas na to, aby sa to ujasnilo," povedal Herzog v spomenutom rozhovore, vyplýva z vyhlásenia tlačového úradu izraelskej vlády.



"Posledná vec, o ktorú sa Izrael v tomto regióne od svojho vzniku snaží, je ísť do vojny - my chceme mier," vyhlásil Herzog pre Sky News.



Teherán však podľa neho "šíri zmätok, teror a nestabilitu po celom svete" a "najmä v našom regióne", dodal.



"Je načase, aby svet čelil tejto ríši zla v Teheráne, a objasnil iránskemu režimu, že to nemôže prejsť, že je to neprijateľné," uviedol ďalej izraelský prezident.



Herzog zároveň odsúdil aj Iránom podporované milície húsiov v Jemene, ktorí podľa neho prispievajú k vyšším výdavkom na živobytie na celom svete tým, že útočia na obchodné lode v Červenom mori. Spojil tiež Irán s vojnou, ktoré vedie Rusko na Ukrajine a pripomenul, že sú v nej používané drony iránskej výroby, cituje DPA.