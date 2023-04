Herzog: Izrael čelí najvážnejšej vnútornej kríze od svojho vzniku

Jeruzalem 24. apríla (TASR) - Izraelský prezident Jicchak Herzog v pondelok označil spory vyvolané kontroverzným návrhom na reformu súdnictva za "najvážnejšiu vnútornú krízu" za 75 rokov existencie Izraela. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Reforma súdnictva, veci, ktoré sa udiali okolo zloženia tejto vlády, koaličné dohody – to všetko vybuchuje naraz," povedal Herzog v rozhovore pre spravodajský server Ynet. Dodal, že túto krízu s obavami sledujú spojenci Izraela.



"Svet na nás pozerá, naši nepriatelia oslavujú, naši priatelia majú obavy. Pýtajú sa ma, čo sa deje," uviedol. Zároveň však vyjadril nádej, že Izrael by z tejto krízy mohol vyjsť silnejší.



Oslavy 75. výročia nezávislosti Izraela sa začnú v utorok večer. Zatieňuje ich však plánovaná vládna reforma súdnictva, proti ktorej sú už vyše tri mesiace vedené celoštátne protesty. Oponenti reformy avizovali pri spustení osláv "najväčšiu demonštráciu na Deň nezávislosti v histórii Izraela".



Podľa kritikov chce vláda legislatívnymi zmenami obmedziť vplyv najvyššieho súdu a rozšíriť vlastné právomoci. Na základe návrhov by okrem iného vláda mala väčšie kompetencie pri vymenovávaní sudcov a parlament by mohol zrušiť rozhodnutia najvyššieho súdu jednoduchou väčšinou.



Po rozsiahlom odpore občianskej spoločnosti i v rámci vládnej koalície a armády izraelský premiér Benjamin Netanjahu koncom marca pozastavil schvaľovanie návrhu zákona o niekoľko týždňov. Podľa vlastných slov tým chcel vytvoriť "priestor na dialóg". Opozícia však vyjadruje pochybnosti, že vláda chce dosiahnuť kompromis.