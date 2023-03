Herzog:Kompromis o reforme súdnictva je bližšie ako kedykoľvek predtým

Jeruzalem 6. marca (TASR) - Izraelský prezident Jicchak Herzog v pondelok informoval, že "zákulisné" rokovania o reforme justície pokračujú a zúčastnené strany sa priblížili k dosiahnutiu kompromisnej dohody o návrhu reformy, ktorý chce presadiť vláda premiéra Benjamina Netanjahua.



Návrh tejto reformy už dva mesiace polarizuje izraelskú spoločnosť a vyvoláva opakované pouličné protesty, napísal denník The Times of Israel (TOI), informuje TASR.



Herzog podľa TOI nespresnil, kto bol účastníkom rokovaní. Jeho vyhlásenie zaznelo počas stretnutia, ktoré zorganizovala prezidentská kancelária s cieľom získať podporu takmer 100 starostov, primátorov a vedúcich predstaviteľov miestnych orgánov pri presadzovaní politického kompromisu.



Podľa Herzoga vo väčšine bodov návrhu reformy "existujú zákulisné dohody. Dávajú zmysel a sú rozumné." Prezident však zároveň varoval, že ak sa vládou navrhované reformy nezmiernia, ohrozí to demokraciu v Izraeli.



TOI dodal, že v reakcii na prezidentov výrok lídri opozičných strán Jair Lapid a Benny Ganc opätovne potvrdili svoju požiadavku, aby koalícia zastavila legislatívny proces týkajúci sa súdnej reformy, aby sa mohla o nej viesť celospoločenská diskusiu.



Herzog pred tromi týždňami vystúpil s nezvyčajne ráznou verejnou výzvou na dialóg o vládnom návrhu reformy justície.



Odvtedy prezident absolvoval schôdzky s viacerými politikmi a prijal aj zástupcov organizácií občianskej spoločnosti, aby diskutovali o možnostiach reforiem. Uskutočnila sa aj séria zákulisných rokovaní, informoval TOI. Podľa denníka sa prezident v rámci vzniknutej krízy snaží pôsobiť ako facilitátor pri hľadaní jej riešenia, nie ako ten, kto bude rozhodovať.



Zatiaľ čo vládna koalícia tvrdí, že ňou plánované zmeny v justícii sú nevyhnutné na obmedzenie vplyvu "aktivistického súdnictva". Oponenti naopak zastávajú názor, že redukovaním vplyvu nezávislého súdnictva sa v Izraeli narušia základy demokracie.