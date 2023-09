Herzog nalieha na politických lídrov, aby ukončili krízu v Izraeli

Jeruzalem 14. septembra (TASR) - Tábor izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a jeho politickí súperi dostali kompromisné návrhy na reformu súdnictva, ktoré by mohli ukončiť politickú krízu panujúcu v Izraeli už niekoľko mesiacov.



Podľa agentúry Reuters o tom v stredu informoval izraelský prezident Jicchak Herzog.



Podrobnosti o kompromisnom návrhu síce Herzog nezverejnil, ale vyhlásil, že poskytuje základ pre okamžité dohody, ktoré zaistia, že Izrael bude aj naďalej stabilnou demokraciou.



V televíznom prejave z vojenského priestoru Latrun Herzog dodal, že daný návrh "má širokú podporu v radoch koalície a opozície".



Izrael podľa prezidenta čelí hrozbe zvnútra. Vedúcich predstaviteľov krajiny preto vyzval, aby prejavili "odvahu a zodpovednosť a dostali nás z tejto krízy".



"Toto je okamih pravdy pre politický systém," zdôraznil Herzog s tým, že "teraz je čas na riešenie. Teraz je čas na rozhodnutie vodcu".



Izraelský prezident síce vyjadruje podporu zmenám v súdnictve, ale nie za predpokladu, že budú presadené jedným politickým táborom.



Herzogov prejav odznel deň po tom, ako sa v Jeruzaleme bezprecedentne zišiel celý 15-členný senát Najvyššieho súdu, aby prerokoval odvolania proti zákonu, ktorý obmedzuje niektoré súdne právomoci a ktorý v júli prijala Netanjahuova koalícia.



Netanjahu - podľa Reuters - tvrdí, že vládou presadzované zmeny v súdnictve majú za cieľ vyvážiť jednotlivé zložky moci tým, že obmedzia činnosť Najvyššieho súdu, ktorý sa stal príliš intervenčným a aktivistickým.



Odporcovia reformy však vládne návrhy považujú za obmedzenie nezávislosti súdnej moci, za podnecovanie korupcie i za ohrozenie systému bŕzd a protiváh v Izraeli - krajine bez ústavy a s jednokomorovým parlamentom, ktorý je do veľkej miery ovládaný koaličnými vládami.



Netanjahu, ktorý je súdne stíhaný pre korupciu - čo popiera -, deklaroval, že niektoré z pôvodných návrhov v oblasti súdnictva už boli zrušené. Uviedol tiež, že sa snaží dosiahnuť kompromisnú dohodu o justičných reformách. K jeho návrhom sú však opoziční lídri skeptickí, dodal Reuters.



Z prieskumov verejnej mienky vyplýva, že súdna reforma je medzi Izraelčanmi nepopulárna a Netanjahuova koalícia, ktorá vlani v novembrových predčasných voľbách dosiahla rozhodujúce víťazstvo, by v prípade uskutočnenia zmien v justícii voľby prehrala.