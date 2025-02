Herzog odsúdil proces odovzdávania rukojemníkov, označil ho za cynický

Tel Aviv 15. februára (TASR) - Izraelský prezident Jicchak Herzog odsúdil "cynickú ceremóniu", ktorá sa konala v sobotu pri prepúšťaní troch izraelských rukojemníkov podľa dohody o prímerí s militantným hnutím Hamas. Prezident zároveň vyjadril radosť z ich oslobodenia, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



"Po opovrhnutiahodnom a cynickom obrade, ktorí ste museli pretrpieť, sme šťastní, že sa teraz opäť stretávate so svojimi rodinami," napísal Herzog na platforme X na adresu prepustených rukojemníkov. "Budeme naďalej robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme priviedli späť všetkých zo zajatia v Pásme Gazy, až kým sa nevráti posledný (z nich)," zdôraznil Herzog.



Traja prepustení rukojemníci sa podľa agentúry DPA museli postaviť na pódium, ukázať svoje "prepúšťacie dokumenty" a pred stovkami ľudí hovoriť do mikrofónu, zatiaľ čo ich strážili maskovaní muži s útočnými puškami. Militanti im dali dokonca aj darčekové tašky, priblížil spravodajca agentúry AFP. Na slobodu sa dostali 29-ročný Izraelčan ruského pôvodu Saša Trufanov, Sagui Dekel-Chen (36), ktorý má aj americké občianstvo, a 46-ročný Jair Horn pôvodom z Argentíny.



"Pripravili sme sa na ich návrat a spolu s ich rodinami budem pomáhať ich rehabilitácii po dlhých a mučivých dňoch v zajatí," uviedol izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo vyhlásení, ktoré zverejnil jeho úrad.



Hamas doposiaľ prepustil 24 rukojemníkov. Výmenou za to sa na slobodu dostali stovky palestínskych väzňov zadržiavaných v Izraeli.



Najnovšiu výmenu sprevádzali od začiatku týždňa pochybnosti. Hamas totiž pohrozil, že prepúšťanie rukojemníkov odloží, keďže Izrael údajne neplní svoje záväzky vyplývajúce z dohody o prímerí, ktorá nadobudla účinnosť 19. januára. Hnutie však napokon vo štvrtok potvrdilo, že rukojemníkov prepustí.