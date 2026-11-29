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Herzog opäť navrhol rokovania o ukončení procesu s Netanjahuom
Sudcovia v dlhotrvajúcom korupčnom procese s Netanjahuom v stredu odporučili obžalobe, aby voči nemu stiahla obvinenia z úplatkárstva.
Autor TASR
Tel Aviv 29. novembra (TASR) - Izraelský prezident Jicchak Herzog v nedeľu znovu ponúkol, že bude hostiť rokovania medzi prokurátormi a obhajcami premiéra Benjamina Netanjahua s cieľom ukončiť korupčný proces predsedu vlády. Došlo k tomu po tom, čo sudcovia vyjadrili pochybnosti o obvineniach, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Sudcovia v dlhotrvajúcom korupčnom procese s Netanjahuom v stredu odporučili obžalobe, aby voči nemu stiahla obvinenia z úplatkárstva. Naznačili, že šanca na usvedčenie je v tejto kauze nízka. V ďalšom prípade, v ktorom je premiér obžalovaný z podvodu a zneužitia dôvery za údajné vyjednávanie priaznivého mediálneho spravodajstva, sudcovia spochybnili, či jeho konanie napĺňa znaky trestného činu. V tretej kauze, taktiež týkajúcej sa podvodu a zneužitia dôvery, v ktorej mali Netanjahu a jeho rodina prijímať luxusné dary, sudcovia odporučili uzavrieť dohodu. Predseda vlády v reakcii na to uviedol, že jeho proces, ktorý sa začal v roku 2020, by mal byť bezodkladne ukončený.
„Vzhľadom na vyhlásenie súdu v prípadoch týkajúcich sa premiéra Benjamina Netanjahua prezident štátu Jicchak Herzog opäť navrhuje začať dialóg pod záštitou prezidentského úradu s cieľom dosiahnuť dohodu o ukončení procesu,“ uviedol prezidentský úrad v nedeľňajšom vyhlásení.
Odporúčania sudcov prišli v čase, keď sa izraelský premiér po voľbách usiluje zostať pri moci a v nedeľu viedol rokovania s predsedom strany Jašar Gadim Eizenkotom, ktorý je poverený zostavením novej vlády, o možnom vytvorení vlády národnej jednoty.
Podľa médií sa Netanjahuovi právnici a izraelská prokuratúra v podstate dohodli na rokovaniach, no termín zatiaľ nie je známy. „Prokuratúra je pripravená viesť dialóg s obhajobou po tom, čo dokončí analýzu pripomienok súdu,“ uviedla prokuratúra podľa zdrojov.
Súd na základe žiadosti prokurátorov pozastavil pojednávania v procese s premiérom Benjaminom Netanjahuom na jeden týždeň, uvádza spravodajský portál The Times of Israel (TOI). Prerušenie nastane po tom, čo bývalý generálny prokurátor Avichaj Mandelblit, ktorý vzniesol obžalobu proti Netanjahuovi, dokončí svoju výpoveď, podľa všetkého ešte tento týždeň.
Sudcovia v dlhotrvajúcom korupčnom procese s Netanjahuom v stredu odporučili obžalobe, aby voči nemu stiahla obvinenia z úplatkárstva. Naznačili, že šanca na usvedčenie je v tejto kauze nízka. V ďalšom prípade, v ktorom je premiér obžalovaný z podvodu a zneužitia dôvery za údajné vyjednávanie priaznivého mediálneho spravodajstva, sudcovia spochybnili, či jeho konanie napĺňa znaky trestného činu. V tretej kauze, taktiež týkajúcej sa podvodu a zneužitia dôvery, v ktorej mali Netanjahu a jeho rodina prijímať luxusné dary, sudcovia odporučili uzavrieť dohodu. Predseda vlády v reakcii na to uviedol, že jeho proces, ktorý sa začal v roku 2020, by mal byť bezodkladne ukončený.
„Vzhľadom na vyhlásenie súdu v prípadoch týkajúcich sa premiéra Benjamina Netanjahua prezident štátu Jicchak Herzog opäť navrhuje začať dialóg pod záštitou prezidentského úradu s cieľom dosiahnuť dohodu o ukončení procesu,“ uviedol prezidentský úrad v nedeľňajšom vyhlásení.
Odporúčania sudcov prišli v čase, keď sa izraelský premiér po voľbách usiluje zostať pri moci a v nedeľu viedol rokovania s predsedom strany Jašar Gadim Eizenkotom, ktorý je poverený zostavením novej vlády, o možnom vytvorení vlády národnej jednoty.
Podľa médií sa Netanjahuovi právnici a izraelská prokuratúra v podstate dohodli na rokovaniach, no termín zatiaľ nie je známy. „Prokuratúra je pripravená viesť dialóg s obhajobou po tom, čo dokončí analýzu pripomienok súdu,“ uviedla prokuratúra podľa zdrojov.
Súd na základe žiadosti prokurátorov pozastavil pojednávania v procese s premiérom Benjaminom Netanjahuom na jeden týždeň, uvádza spravodajský portál The Times of Israel (TOI). Prerušenie nastane po tom, čo bývalý generálny prokurátor Avichaj Mandelblit, ktorý vzniesol obžalobu proti Netanjahuovi, dokončí svoju výpoveď, podľa všetkého ešte tento týždeň.