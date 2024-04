Herzog sa ospravedlnil za smrť humanitárnych pracovníkov v Gaze

Tel Aviv 3. apríla (TASR) - Izraelský prezident Jicchak Herzog sa v utorok ospravedlnil za letecký nálet v Pásme Gazy, pri ktorom zahynuli humanitárni pracovníci. Tento útok odsúdilo viacero európskych krajín a Spojené štáty vyzvali na jeho urýchlené a nezávislé vyšetrenie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Izraelské nálety v pondelok zasiahli konvoj World Central Kitchen (WCK). Táto organizácia v utorok potvrdila úmrtie svojich siedmich pracovníkov a dodala, že išlo o osoby z Austrálie, Poľska, Spojeného kráľovstva, jedného pracovníka s dvojakým občianstvom Kanady a USA a Palestínčana.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu neskôr priznal, že pri "neúmyselnom zásahu" armády zahynuli humanitárni pracovníci. "Vo vojne sa to stáva, budeme to vyšetrovať až do konca. Sme v kontakte s vládami a urobíme všetko pre to, aby sa to už neopakovalo," dodal izraelský premiér.



Herzog podľa vyhlásenia jeho kancelárie telefonoval so šéfom WCK Josém Andrésom a vyjadril mu "hlboký zármutok a úprimné ospravedlnenie". Zároveň zopakoval odhodlanie Izraela poskytnúť humanitárnu pomoc pre Palestínčanov v pobrežnej enkláve.



Spojené štáty v utorok naliehali na vykonanie rýchleho, dôkladného a nestranného vyšetrenia okolností náletu. Na Izrael apelovali, aby spravili viac na ochranu civilistov, či už ide o Palestínčanov alebo humanitárnych pracovníkov v Pásme Gazy.



Británia si v súvislosti s incidentom predvolala izraelskú veľvyslankyňu Cipi Chotovelyovú v Londýne, aby jej tlmočila, že "jednoznačne odsudzuje" zabitia troch Britov a štyroch ďalších zamestnancov pri raketovom útoku v pobrežnej enklávy.



Francúzsko taktiež ostro odsúdili izraelský útok. "Ochrana humanitárnych pracovníkov je morálnym a právnym imperatívom, ktorý musí dodržiavať každý," vyhlásil francúzsky minister zahraničných vecí Stéphane Séjourné.



Podľa Poľska, ktorého občan bol jednou z obetí náletu, by mal Izrael odškodniť rodiny usmrtených humanitárnych pracovníkov. Poľský prezident Andrzej Duda im zároveň vyjadril sústrasť. "Táto tragédia sa nikdy nemala stať a musí sa vysvetliť," uviedol.