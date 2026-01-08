< sekcia Zahraničie
Herzog sa stretol s Mladenovom, ktorý bude zrejme členom Rady mieru
Mladenov sa v Jeruzaleme stretol aj s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Tel Aviv 8. januára (TASR) - Izraelský prezident Jicchak Herzog sa vo štvrtok stretol s bývalým osobitným vyslancom OSN pre Blízky východ Nikolajom Mladenovom. Podľa medializovaných správ sa očakáva, že Mladenov bude pôsobiť v takzvanej Rade mieru, ktorá má dozerať na apolitický palestínsky výbor, ktorý by po vojne spravoval Pásmo Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Mladenov sa v Jeruzaleme stretol aj s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.
Na základe 20-bodového mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Pásmo Gazy bude palestínske územie po vojne spravovať dočasný prechodný technokratický, apolitický palestínsky výbor, pod dohľadom a kontrolou Rady mieru.
Americký portál Axios s odvolaním na zdroje oboznámené so touto záležitosťou informoval, že Trump zloženie tejto rady zrejme oznámi na budúci týždeň. V rade bude podľa portálu pôsobiť približne 15 svetových lídrov.
„Medzi krajinami, ktoré by sa podľa očakávaní mali stať členmi rady, sú Spojené kráľovstvo, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Saudská Arábia, Katar, Egypt a Turecko,“ uviedol Axios.
Vytvorenie rady má byť súčasťou druhej fázy krehkého prímeria medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, ktoré vstúpilo do platnosti 10. októbra 2025. V druhej fáze sa má tiež Izrael postupne stiahnuť zo svojich pozícií v Pásme Gazy, zatiaľ čo Hamas má zložiť zbrane. V palestínskej enkláve budú zároveň nasadené medzinárodné stabilizačné jednotky.
Mladenov sa v Jeruzaleme stretol aj s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.
Na základe 20-bodového mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Pásmo Gazy bude palestínske územie po vojne spravovať dočasný prechodný technokratický, apolitický palestínsky výbor, pod dohľadom a kontrolou Rady mieru.
Americký portál Axios s odvolaním na zdroje oboznámené so touto záležitosťou informoval, že Trump zloženie tejto rady zrejme oznámi na budúci týždeň. V rade bude podľa portálu pôsobiť približne 15 svetových lídrov.
„Medzi krajinami, ktoré by sa podľa očakávaní mali stať členmi rady, sú Spojené kráľovstvo, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Saudská Arábia, Katar, Egypt a Turecko,“ uviedol Axios.
Vytvorenie rady má byť súčasťou druhej fázy krehkého prímeria medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, ktoré vstúpilo do platnosti 10. októbra 2025. V druhej fáze sa má tiež Izrael postupne stiahnuť zo svojich pozícií v Pásme Gazy, zatiaľ čo Hamas má zložiť zbrane. V palestínskej enkláve budú zároveň nasadené medzinárodné stabilizačné jednotky.