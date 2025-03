Herzog: Som šokovaný, že oslobodenie rukojemníkov už nie je prioritou

Jeruzalem 25. marca (TASR) - Izraelský prezident Jicchak Herzog v utorok vyhlásil, že je šokovaný z toho, ako oslobodenie izraelských rukojemníkov držaných v zajatí palestínskeho militantného hnutia Hamas už nie je považované za prioritu. Uviedol to niekoľko dní po kritike vlády Benjamina Netanjahua za rozhodnutie obnoviť boje v Pásme Gazy. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.



"Som dosť šokovaný z toho, ako zrazu otázka rukojemníkov prestala byť na prvom mieste v zozname priorít a v popredí spravodajstva," uviedol prezident na konferencii v Tel Avive. Zdôraznil, že je dôležité pokračovať v práci na tom, aby sa "rukojemníci do posledného vrátili domov".



Hamas pri útoku na južný Izrael zo 7. októbra 2023 zajal viac ako 251 ľudí. Z nich sa 58 stále nachádza na území Pásma Gazy. Izraelské orgány sa domnievajú, že 34 už nežije.



"Nikdy nesmieme ako štát pustiť tento problém zo zreteľa, a to až kým sa domov nevráti každý rukojemník," dodal Herzog.



Izraelský prezident niekoľko dní predtým vyjadril znepokojenie nad rozhodnutiami vlády. "Je nemysliteľné obnoviť boje, keď sa stále plní posvätná misia privedenia našich rukojemníkov domov," deklaroval minulý štvrtok.



AFP pripomína, že proti rozhodnutiu obnoviť boje v Gaze denne v Jeruzaleme protestujú tisíce Izraelčanov. Krok vlády odsúdili aj rodiny rukojemníkov, ktoré uviedli, že vláda ich zadržiavaných blízkych obetovala.