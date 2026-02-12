Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Herzog tvrdí, že antisemitizmus v Austrálii je „desivý“

Izraelský prezident Isaac Herzog (v strede) sa stretáva so študentmi na Moriah War Memorial College v Sydney v utorok 10. februára 2026. Foto: TASR/AP

Herzog sa tak vyjadril vo štvrtok, na záver svojej štvordňovej návštevy Austrálie.

Autor TASR
Canberra 12. februára (TASR) - Antisemitizmus v Austrálii je podľa slov izraelského prezidenta Jicchaka Herzoga „desivý“, no väčšina ľudí chce dobré vzťahy. Herzog sa tak vyjadril vo štvrtok, na záver svojej štvordňovej návštevy Austrálie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Cieľom Herzogovej návštevy bolo ponúknuť útechu židovskej komunite v Austrálii po masovej streľbe na pláži Bondi v Sydney zo 14. decembra 2025, pri ktorej počas osláv sviatku Chanuka zahynulo 15 ľudí.

Jeho návšteva však podnietila protesty vo viacerých austrálskych mestách vrátane Sydney, kde polícia v pondelok použila proti demonštrantom obranný sprej.

Herzog pred svojou štvrtkovou zástavkou v Melbourne pre televíziu Channel Seven povedal, že „vlna“ antisemitskej nenávisti v Austrálii vyvrcholila 14. decembra vraždami na pláži Bondi.

„Je to desivé a znepokojujúce,“ povedal izraelský prezident. „Ale je tu aj tichá väčšina Austrálčanov túžiaca po mieri, ktorí rešpektujú židovskú komunitu a, samozrejme, chcú dialóg s Izraelom,“ konštatoval.

Podľa jeho slov priniesol „posolstvo dobrej vôle ľudu Austrálie“. Zároveň vyjadril nádej, že dôjde k zmene a že sa situácia upokojí.

Hezorg sa vo štvrtok v Melbourne zúčastnil na podujatí židovskej komunity. Pred budovou, kde sa podujatie konalo, sa protestujúci mávajúci palestínskymi vlajkami dostali do konfrontácie s políciou.

Izraelský prezident na tomto podujatí povedal že demonštranti pred budovou by mali „ísť protestovať pred iránske veľvyslanectvo“.

Austrálska vláda minulý rok obvinila Irán z organizovania nedávnej vlny antisemitských útokov a vyhostila iránskeho veľvyslanca.

Stanica ABC pred Herzogovým príchodom informovala o tom, že na budove Univerzity v Melbourne sa objavili graffiti s nápisom „Smrť Herzogovi“.

Mnoho židovských Austrálčanov Herzogovu návštevu privítalo. Predstaviteľ Executive Council of Australian Jewry (ECAJ), organizácie zastrešujúcej viac ako 200 židovských organizácií v Austrálii uviedol, že návšteva izraelského prezidenta „pozdvihne ducha utrápeného spoločenstva“.

Niektorí členovia komunity však nesúhlasili s jeho návštevou. Židovská rada Austrálie vyhlásila, že Herzog nie je vítaný pre svoju úlohu pri „pokračujúcom ničení Gazy“.
